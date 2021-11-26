https://ria.ru/20211126/neft-1760879727.html

Эксперт предположил, как новый штамм COVID-19 повлияет на нефтяной рынок

Эксперт предположил, как новый штамм COVID-19 повлияет на нефтяной рынок - РИА Новости, 26.11.2021

Эксперт предположил, как новый штамм COVID-19 повлияет на нефтяной рынок

Цены на нефть, которые падают сейчас более чем на 5% на эпидемиологических опасениях, могут продолжить это негативное движение при ряде условий, впрочем, пока... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:13

2021-11-26T14:13

2021-11-26T17:13

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Цены на нефть, которые падают сейчас более чем на 5% на эпидемиологических опасениях, могут продолжить это негативное движение при ряде условий, впрочем, пока базовый сценарий – это временный характер распродаж, прокомментировал РИА Новости управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.Цена на нефть в пятницу днем падает более чем на 5%: баррель марки Brent ниже 78 долларов за баррель, а WTI - на уровне примерно 73 долларов.Громадин напомнил, что Великобритания уже остановила авиасообщение с ЮАР, и есть опасения, что всплеск заболеваемости в Европе связан именно с новым вариантом вируса. А если вслед за Австрией и Словакией локдаун объявит еще и Германия, то продажи нефти продолжатся, считает он."С другой стороны, надо отметить, что сегодня торги характеризуются низкой ликвидностью с учетом короткой праздничной недели в США (День благодарения)", - добавил эксперт. Кроме того, по его мнению, если ситуация с вирусом будет усложняться, то ОПЕК+ на ближайшей встрече 2 декабря может принять оперативные действия и скорректировать темпы возвращения добычи. "Поэтому базовый сценарий – текущие распродажи носят скорее временный характер", - подчёркивает он.ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. При этом ценовые движения на нефтяном рынке периодически вызывают "рекомендации" альянсу со стороны заинтересованных сторон скорректировать этот график.

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экономика, сша, brent, европа, опек, цены на нефть, коронавирус covid-19, бкс мир инвестиций