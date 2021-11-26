Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/neft-1760879727.html
Эксперт предположил, как новый штамм COVID-19 повлияет на нефтяной рынок
Эксперт предположил, как новый штамм COVID-19 повлияет на нефтяной рынок - РИА Новости, 26.11.2021
Эксперт предположил, как новый штамм COVID-19 повлияет на нефтяной рынок
Цены на нефть, которые падают сейчас более чем на 5% на эпидемиологических опасениях, могут продолжить это негативное движение при ряде условий, впрочем, пока... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:13
2021-11-26T17:13
экономика
сша
brent
европа
опек
цены на нефть
коронавирус covid-19
бкс мир инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377092_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_c423aba53dd7fd29f35d79d3dd654784.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Цены на нефть, которые падают сейчас более чем на 5% на эпидемиологических опасениях, могут продолжить это негативное движение при ряде условий, впрочем, пока базовый сценарий – это временный характер распродаж, прокомментировал РИА Новости управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.Цена на нефть в пятницу днем падает более чем на 5%: баррель марки Brent ниже 78 долларов за баррель, а WTI - на уровне примерно 73 долларов.Громадин напомнил, что Великобритания уже остановила авиасообщение с ЮАР, и есть опасения, что всплеск заболеваемости в Европе связан именно с новым вариантом вируса. А если вслед за Австрией и Словакией локдаун объявит еще и Германия, то продажи нефти продолжатся, считает он."С другой стороны, надо отметить, что сегодня торги характеризуются низкой ликвидностью с учетом короткой праздничной недели в США (День благодарения)", - добавил эксперт. Кроме того, по его мнению, если ситуация с вирусом будет усложняться, то ОПЕК+ на ближайшей встрече 2 декабря может принять оперативные действия и скорректировать темпы возвращения добычи. "Поэтому базовый сценарий – текущие распродажи носят скорее временный характер", - подчёркивает он.ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. При этом ценовые движения на нефтяном рынке периодически вызывают "рекомендации" альянсу со стороны заинтересованных сторон скорректировать этот график.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377092_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_369e59b4fd760e4b8e0657af8ea5d0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, brent, европа, опек, цены на нефть, коронавирус covid-19, бкс мир инвестиций
14:13 26.11.2021 (обновлено: 17:13 26.11.2021)
 
Эксперт предположил, как новый штамм COVID-19 повлияет на нефтяной рынок

Виталий Громадин: новый штамм COVID-19 вызывает падение цен на нефть

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Цены на нефть, которые падают сейчас более чем на 5% на эпидемиологических опасениях, могут продолжить это негативное движение при ряде условий, впрочем, пока базовый сценарий – это временный характер распродаж, прокомментировал РИА Новости управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.
Цена на нефть в пятницу днем падает более чем на 5%: баррель марки Brent ниже 78 долларов за баррель, а WTI - на уровне примерно 73 долларов.
"Падает не только нефтяной рынок, падение аппетита к риску можно проследить как по динамике основных фондовых индексов, так и снижению доходности 10-летних гособлигаций США на 7 процентных пунктов. В качестве причины выступает информация о новом штамме коронавируса из Южной Африки", - отмечает эксперт.
Громадин напомнил, что Великобритания уже остановила авиасообщение с ЮАР, и есть опасения, что всплеск заболеваемости в Европе связан именно с новым вариантом вируса. А если вслед за Австрией и Словакией локдаун объявит еще и Германия, то продажи нефти продолжатся, считает он.
"С другой стороны, надо отметить, что сегодня торги характеризуются низкой ликвидностью с учетом короткой праздничной недели в США (День благодарения)", - добавил эксперт. Кроме того, по его мнению, если ситуация с вирусом будет усложняться, то ОПЕК+ на ближайшей встрече 2 декабря может принять оперативные действия и скорректировать темпы возвращения добычи. "Поэтому базовый сценарий – текущие распродажи носят скорее временный характер", - подчёркивает он.
ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. При этом ценовые движения на нефтяном рынке периодически вызывают "рекомендации" альянсу со стороны заинтересованных сторон скорректировать этот график.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
10:24Наука
"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
 
ЭкономикаСШАBrentЕвропаОПЕКЦены на нефтьКоронавирус COVID-19БКС Мир инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
Лента новостейМолния
Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочности