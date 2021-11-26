14:13 26.11.2021 (обновлено: 17:13 26.11.2021)
Эксперт предположил, как новый штамм COVID-19 повлияет на нефтяной рынок
Виталий Громадин: новый штамм COVID-19 вызывает падение цен на нефть
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Цены на нефть, которые падают сейчас более чем на 5% на эпидемиологических опасениях, могут продолжить это негативное движение при ряде условий, впрочем, пока базовый сценарий – это временный характер распродаж, прокомментировал РИА Новости управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.
Цена на нефть в пятницу днем падает более чем на 5%: баррель марки Brent ниже 78 долларов за баррель, а WTI - на уровне примерно 73 долларов.
"Падает не только нефтяной рынок, падение аппетита к риску можно проследить как по динамике основных фондовых индексов, так и снижению доходности 10-летних гособлигаций США на 7 процентных пунктов. В качестве причины выступает информация о новом штамме коронавируса из Южной Африки", - отмечает эксперт.
"С другой стороны, надо отметить, что сегодня торги характеризуются низкой ликвидностью с учетом короткой праздничной недели в США (День благодарения)", - добавил эксперт. Кроме того, по его мнению, если ситуация с вирусом будет усложняться, то ОПЕК+ на ближайшей встрече 2 декабря может принять оперативные действия и скорректировать темпы возвращения добычи. "Поэтому базовый сценарий – текущие распродажи носят скорее временный характер", - подчёркивает он.
ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. При этом ценовые движения на нефтяном рынке периодически вызывают "рекомендации" альянсу со стороны заинтересованных сторон скорректировать этот график.