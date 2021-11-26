https://ria.ru/20211126/neft-1760845623.html
Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель - РИА Новости, 26.11.2021
Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель
Мировые цены на нефть ускорили падение, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:38
2021-11-26T11:38
2021-11-26T12:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_2f07a68d61113d9ea1c5e09e262a9724.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение, свидетельствуют данные торгов.Если в начале дня январские фьючерсы на Brent снижались на два процента, то к 11:11 мск они теряли уже 4,66 процента, опустившись до 78,38 доллара за баррель. Марка WTI при этом дешевела на 5,52 процента, до 74,01 доллара.На стоимость фьючерсов негативно влияют новости о том, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который может оказаться более опасным, чем все остальные. Трейдеров беспокоит возможное ужесточение карантинных мер в разных странах мира, из-за чего снизится спрос на нефть. Кроме того, сказывается и решение таких крупных потребителей энергии, как США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания, открыть доступ к стратегическим резервам сырья.Российский рынок акций отреагировал на ситуацию обвалом более чем на три процента. Доллар впервые с апреля подскочил до 75,78 рубля, а евро — до 85,02, максимума с конца сентября.
https://ria.ru/20211125/neft-1760727525.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_669:147:3204:2048_1920x0_80_0_0_80735f544d41d8a98ccda7c05ca0b7b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, цены на нефть
11:38 26.11.2021 (обновлено: 12:48 26.11.2021)
Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent упали на пять процентов, до 78,38 доллара за баррель