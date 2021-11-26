https://ria.ru/20211126/neft-1760845623.html

Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель

Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель - РИА Новости, 26.11.2021

Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель

Мировые цены на нефть ускорили падение, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:38

2021-11-26T11:38

2021-11-26T12:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

цены на нефть

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение, свидетельствуют данные торгов.Если в начале дня январские фьючерсы на Brent снижались на два процента, то к 11:11 мск они теряли уже 4,66 процента, опустившись до 78,38 доллара за баррель. Марка WTI при этом дешевела на 5,52 процента, до 74,01 доллара.На стоимость фьючерсов негативно влияют новости о том, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который может оказаться более опасным, чем все остальные. Трейдеров беспокоит возможное ужесточение карантинных мер в разных странах мира, из-за чего снизится спрос на нефть. Кроме того, сказывается и решение таких крупных потребителей энергии, как США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания, открыть доступ к стратегическим резервам сырья.Российский рынок акций отреагировал на ситуацию обвалом более чем на три процента. Доллар впервые с апреля подскочил до 75,78 рубля, а евро — до 85,02, максимума с конца сентября.

https://ria.ru/20211125/neft-1760727525.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, цены на нефть