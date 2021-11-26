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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211126/neft-1760845623.html
Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель - РИА Новости, 26.11.2021
Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель
Мировые цены на нефть ускорили падение, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:38
2021-11-26T12:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение, свидетельствуют данные торгов.Если в начале дня январские фьючерсы на Brent снижались на два процента, то к 11:11 мск они теряли уже 4,66 процента, опустившись до 78,38 доллара за баррель. Марка WTI при этом дешевела на 5,52 процента, до 74,01 доллара.На стоимость фьючерсов негативно влияют новости о том, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который может оказаться более опасным, чем все остальные. Трейдеров беспокоит возможное ужесточение карантинных мер в разных странах мира, из-за чего снизится спрос на нефть. Кроме того, сказывается и решение таких крупных потребителей энергии, как США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания, открыть доступ к стратегическим резервам сырья.Российский рынок акций отреагировал на ситуацию обвалом более чем на три процента. Доллар впервые с апреля подскочил до 75,78 рубля, а евро — до 85,02, максимума с конца сентября.
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экономика, brent, цены на нефть
11:38 26.11.2021 (обновлено: 12:48 26.11.2021)
 
Цены на нефть марки Brent упали до 78,38 доллара за баррель

Цены на нефть марки Brent упали на пять процентов, до 78,38 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение, свидетельствуют данные торгов.
Если в начале дня январские фьючерсы на Brent снижались на два процента, то к 11:11 мск они теряли уже 4,66 процента, опустившись до 78,38 доллара за баррель. Марка WTI при этом дешевела на 5,52 процента, до 74,01 доллара.
На стоимость фьючерсов негативно влияют новости о том, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который может оказаться более опасным, чем все остальные. Трейдеров беспокоит возможное ужесточение карантинных мер в разных странах мира, из-за чего снизится спрос на нефть. Кроме того, сказывается и решение таких крупных потребителей энергии, как США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания, открыть доступ к стратегическим резервам сырья.
Российский рынок акций отреагировал на ситуацию обвалом более чем на три процента. Доллар впервые с апреля подскочил до 75,78 рубля, а евро — до 85,02, максимума с конца сентября.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentЦены на нефть
 
 
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