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Мировые цены на нефть упали более чем на два процента
Мировые цены на нефть упали более чем на два процента - РИА Новости, 26.11.2021
Мировые цены на нефть упали более чем на два процента
Мировые цены на нефть падают на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:03
2021-11-26T08:03
2021-11-26T10:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
москва
опек
воз
цены на нефть
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов.К 07:29 мск январские фьючерсы на Brent дешевели на 2,04 процента, до 80,54 доллара за баррель, на WTI — на 2,62 процента, до 76,33 доллара за баррель.Сегодня Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма вируса SARS-CoV-2, обнаруженного в Африке. По мнению ученых, он потенциально может быть опаснее других.Нефтяных трейдеров беспокоит, что из-за этого многие страны могут еще больше ужесточить карантинные ограничения и в результате снизится спрос на нефть. Негатива добавляет и решение таких крупных потребителей энергии, как США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания, открыть доступ к стратегическим резервам сырья.Тем не менее, как полагает основательница Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует агентство Блумберг, ОПЕК+ будет придерживаться планов увеличения добычи нефти, но приостановит ее, если новый штамм станет серьезной проблемой.
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экономика, brent, москва, опек, воз, цены на нефть, коронавирус covid-19
08:03 26.11.2021 (обновлено: 10:26 26.11.2021)
Мировые цены на нефть упали более чем на два процента
Мировые цены на нефть упали более чем на два процента на опасениях сокращения спроса