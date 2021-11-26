https://ria.ru/20211126/neft-1760816600.html

Мировые цены на нефть упали более чем на два процента

Мировые цены на нефть упали более чем на два процента - РИА Новости, 26.11.2021

Мировые цены на нефть упали более чем на два процента

Мировые цены на нефть падают на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:03

2021-11-26T08:03

2021-11-26T10:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

москва

опек

воз

цены на нефть

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов.К 07:29 мск январские фьючерсы на Brent дешевели на 2,04 процента, до 80,54 доллара за баррель, на WTI — на 2,62 процента, до 76,33 доллара за баррель.Сегодня Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма вируса SARS-CoV-2, обнаруженного в Африке. По мнению ученых, он потенциально может быть опаснее других.Нефтяных трейдеров беспокоит, что из-за этого многие страны могут еще больше ужесточить карантинные ограничения и в результате снизится спрос на нефть. Негатива добавляет и решение таких крупных потребителей энергии, как США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания, открыть доступ к стратегическим резервам сырья.Тем не менее, как полагает основательница Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует агентство Блумберг, ОПЕК+ будет придерживаться планов увеличения добычи нефти, но приостановит ее, если новый штамм станет серьезной проблемой.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, москва, опек, воз, цены на нефть, коронавирус covid-19