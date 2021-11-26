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НАТО нападет на Россию со стороны Украины. План раскрыт
В Британии раскрыли "план" НАТО по нападению на Россию - РИА Новости, 26.11.2021
НАТО нападет на Россию со стороны Украины. План раскрыт
Читатели Daily Mail не оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на украинско-российской границе. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:55
2021-11-26T23:12
в мире
украина
владимир зеленский
нато
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail не оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на украинско-российской границе.Зеленский во время пресс-марафона, посвященного середине его президентского срока, сообщил, что украинская армия контролирует границы страны и готова к защите от "любого вида агрессии со стороны России". Он также рассказал, что на 1 декабря на Украине планировали провести госпереворт, к которому косвенно якобы причастна Москва.Британские пользователи не поверили словам украинского лидера."А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемая разглагольствованиями из Киева, нападет на них через Украину?" — предположил один из пользователей."Дайте нам денег, это отпугнет Россию", — пошутил в ответ другой комментатор."Украине нужно срочно вступить в НАТО", — подчеркнули британцы.Также читатели британской газеты сочли забавными слова президента о государственном перевороте."Ирония судьбы: правительство, пришедшее к власти через переворот, теперь само беспокоится из-за переворота", — написали в комментариях."К Британии это никакого отношения не имеет, мы должны держаться в стороне", — заключил один из пользователей сайта Daily Mail.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что Россия никогда не занимается такими делами, как госперевороты.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар якобы последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211126/udar-1760934795.html
https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия
21:55 26.11.2021 (обновлено: 23:12 26.11.2021)
 
В Британии раскрыли "план" НАТО по нападению на Россию

Читатели Daily Mail: Россия готовится к вторжению НАТО через территорию Украины

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащие на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail не оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на украинско-российской границе.
Зеленский во время пресс-марафона, посвященного середине его президентского срока, сообщил, что украинская армия контролирует границы страны и готова к защите от "любого вида агрессии со стороны России". Он также рассказал, что на 1 декабря на Украине планировали провести госпереворт, к которому косвенно якобы причастна Москва.
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17:35
"Путин победил". Британцев рассмешила попытка США "ударить Россию в ответ"
Британские пользователи не поверили словам украинского лидера.
"А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемая разглагольствованиями из Киева, нападет на них через Украину?" — предположил один из пользователей.
"Дайте нам денег, это отпугнет Россию", — пошутил в ответ другой комментатор.
"Украине нужно срочно вступить в НАТО", — подчеркнули британцы.
Также читатели британской газеты сочли забавными слова президента о государственном перевороте.
"Ирония судьбы: правительство, пришедшее к власти через переворот, теперь само беспокоится из-за переворота", — написали в комментариях.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину
"К Британии это никакого отношения не имеет, мы должны держаться в стороне", — заключил один из пользователей сайта Daily Mail.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что Россия никогда не занимается такими делами, как госперевороты.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар якобы последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.
В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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