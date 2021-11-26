https://ria.ru/20211126/nato-1760985608.html

НАТО нападет на Россию со стороны Украины. План раскрыт

В Британии раскрыли "план" НАТО по нападению на Россию - РИА Новости, 26.11.2021

НАТО нападет на Россию со стороны Украины. План раскрыт

Читатели Daily Mail не оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на украинско-российской границе. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:55

2021-11-26T21:55

2021-11-26T23:12

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украина

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail не оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на украинско-российской границе.Зеленский во время пресс-марафона, посвященного середине его президентского срока, сообщил, что украинская армия контролирует границы страны и готова к защите от "любого вида агрессии со стороны России". Он также рассказал, что на 1 декабря на Украине планировали провести госпереворт, к которому косвенно якобы причастна Москва.Британские пользователи не поверили словам украинского лидера."А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемая разглагольствованиями из Киева, нападет на них через Украину?" — предположил один из пользователей."Дайте нам денег, это отпугнет Россию", — пошутил в ответ другой комментатор."Украине нужно срочно вступить в НАТО", — подчеркнули британцы.Также читатели британской газеты сочли забавными слова президента о государственном перевороте."Ирония судьбы: правительство, пришедшее к власти через переворот, теперь само беспокоится из-за переворота", — написали в комментариях."К Британии это никакого отношения не имеет, мы должны держаться в стороне", — заключил один из пользователей сайта Daily Mail.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что Россия никогда не занимается такими делами, как госперевороты.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар якобы последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211126/udar-1760934795.html

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

https://ria.ru/20211116/nato-1759313977.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия