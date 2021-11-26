https://ria.ru/20211126/nak-1760836871.html
В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты - РИА Новости, 26.11.2021
В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
В горах Карачаево-Черкесии нейтрализованы двое боевиков, готовивших террористические преступления, сообщает в пятницу Национальный антитеррористический комитет... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:54
2021-11-26T10:54
2021-11-26T11:12
карачаевский район
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В горах Карачаево-Черкесии нейтрализованы двое боевиков, готовивших террористические преступления, сообщает в пятницу Национальный антитеррористический комитет (НАК)."Получена информация о скрывающихся в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. В результате ... на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов", - говорится в релизе.На участке был введен режим контртеррористической операции, и бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям."В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы", - добавили в НАК.НАК добавил, что на месте боестолкновения обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и снаряжение.
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карачаевский район
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карачаевский район, национальный антитеррористический комитет рф
10:54 26.11.2021 (обновлено: 11:12 26.11.2021)
В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
В горах КЧР ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты