https://ria.ru/20211126/nak-1760836871.html

В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты

В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты - РИА Новости, 26.11.2021

В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты

В горах Карачаево-Черкесии нейтрализованы двое боевиков, готовивших террористические преступления, сообщает в пятницу Национальный антитеррористический комитет... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:54

2021-11-26T10:54

2021-11-26T11:12

карачаевский район

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В горах Карачаево-Черкесии нейтрализованы двое боевиков, готовивших террористические преступления, сообщает в пятницу Национальный антитеррористический комитет (НАК)."Получена информация о скрывающихся в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. В результате ... на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов", - говорится в релизе.На участке был введен режим контртеррористической операции, и бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям."В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы", - добавили в НАК.НАК добавил, что на месте боестолкновения обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и снаряжение.

https://ria.ru/20211126/operatsiya-1760833573.html

карачаевский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаевский район, национальный антитеррористический комитет рф