https://ria.ru/20211126/musor-1760855897.html

Шесть новейших российских РЛС обнаружат весь космический мусор вокруг Земли

Шесть новейших российских РЛС обнаружат весь космический мусор вокруг Земли - РИА Новости, 26.11.2021

Шесть новейших российских РЛС обнаружат весь космический мусор вокруг Земли

Всего шесть радиолокационных станций (РЛС) наблюдения за космическими объектами "Сула" достаточно, чтобы обнаружить и контролировать весь космический мусор... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:27

2021-11-26T12:27

2021-11-26T12:36

концерн пво "алмаз-антей"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Всего шесть радиолокационных станций (РЛС) наблюдения за космическими объектами "Сула" достаточно, чтобы обнаружить и контролировать весь космический мусор вокруг Земли, сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора "Радиофизики" (ведущее предприятие концерна ПВО-ПРО "Алмаз-Антей" по радиотехнике и радиолокации) Александр Кузин.В России начали в 2021 году продвижение этой новейшей РЛС на внешний рынок.Он отметил, что на дальности в 400 километров, на которой летает МКС, "Сула" может "увидеть" объект, например, типа перьевой ручки длиной 10 сантиметров и диаметром один сантиметр, распознать его и передать информацию оператору.По его словам, уникальность станции еще и в ее модульном построении, то есть возможности масштабирования в зависимости от величины антенны, которую можно уменьшить или увеличить. Используется активная фазированная решетка, которая позволяет улавливать и классифицировать цели.

https://ria.ru/20211115/kosmos-1759197900.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

концерн пво "алмаз-антей", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия