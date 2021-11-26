12:27 26.11.2021 (обновлено: 12:36 26.11.2021)
Шесть новейших российских РЛС обнаружат весь космический мусор вокруг Земли
Замглавы "Радиофизики" Кузин: шесть РЛС "Сула" найдут весь космический мусор вокруг Земли
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Всего шесть радиолокационных станций (РЛС) наблюдения за космическими объектами "Сула" достаточно, чтобы обнаружить и контролировать весь космический мусор вокруг Земли, сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора "Радиофизики" (ведущее предприятие концерна ПВО-ПРО "Алмаз-Антей" по радиотехнике и радиолокации) Александр Кузин.
В России начали в 2021 году продвижение этой новейшей РЛС на внешний рынок.
"Дальность наблюдения станции составляет до 6 тысяч километров, диапазон S, сектор космического сканирования составляет от 0 до 180 градусов, по азимуту от 0 до 360 градусов. Одним словом, чтобы обнаружить весь мусор вокруг Земли, достаточно иметь всего шесть таких станций", - сказал Кузин.
Он отметил, что на дальности в 400 километров, на которой летает МКС, "Сула" может "увидеть" объект, например, типа перьевой ручки длиной 10 сантиметров и диаметром один сантиметр, распознать его и передать информацию оператору.
По его словам, уникальность станции еще и в ее модульном построении, то есть возможности масштабирования в зависимости от величины антенны, которую можно уменьшить или увеличить. Используется активная фазированная решетка, которая позволяет улавливать и классифицировать цели.
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