Мурашко получил высшую госнаграду Венгрии для иностранцев

"Когда мы заключили соглашение о закупке (российской) вакцины, поставки всегда были сделаны вовремя и очень точно... Нам удалось гарантировать здоровье миллиону венгров. И все это было бы невозможно если бы министр Мурашко не помогал нам всеми силами. Мы бы и пожаловаться не могли, если бы господин министр не захотел бы нам настолько помочь",- сказал Сийярто на церемонии вручения.