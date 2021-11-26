https://ria.ru/20211126/murashko-1760924027.html
Мурашко получил высшую госнаграду Венгрии для иностранцев
Мурашко получил высшую госнаграду Венгрии для иностранцев - РИА Новости, 26.11.2021
Мурашко получил высшую госнаграду Венгрии для иностранцев
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко высшую госнаграду для иностранцев - орден Венгрии "Средний крест со... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:57
2021-11-26T16:57
2021-11-26T16:57
венгрия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
мид венгрии
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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко высшую госнаграду для иностранцев - орден Венгрии "Средний крест со звездой".Российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе данных 3,7 миллиона вакцинированных.Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V".
https://ria.ru/20211126/vengriya-1760890885.html
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венгрия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, мид венгрии
Мурашко получил высшую госнаграду Венгрии для иностранцев
Министр здравоохранения Мурашко получил высшую награду Венгрии для иностранцев