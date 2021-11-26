https://ria.ru/20211126/murashko-1760884956.html

Мурашко заявил о продлении сертификатов для переболевших COVID-19

Мурашко заявил о продлении сертификатов для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

Мурашко заявил о продлении сертификатов для переболевших COVID-19

Сертификат автоматически будет продлен для всех, кто переболел коронавирусом в течение последнего года, сейчас вносятся изменения в соответствующие документы,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:32

2021-11-26T14:32

2021-11-26T23:09

михаил мурашко

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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ОБНИНСК (Калужская область), 26 ноя — РИА Новости. Сертификат автоматически будет продлен для всех, кто переболел коронавирусом в течение последнего года, сейчас вносятся изменения в соответствующие документы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения", — сказал Мурашко журналистам.В настоящее время у переболевших коронавирусом на едином портале государственных услуг появляется сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом, который действителен шесть месяцев.

https://ria.ru/20211124/sertifikat-1760530498.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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