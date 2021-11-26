https://ria.ru/20211126/murashko-1760884956.html
Мурашко заявил о продлении сертификатов для переболевших COVID-19
Мурашко заявил о продлении сертификатов для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
Мурашко заявил о продлении сертификатов для переболевших COVID-19
Сертификат автоматически будет продлен для всех, кто переболел коронавирусом в течение последнего года, сейчас вносятся изменения в соответствующие документы,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:32
2021-11-26T14:32
2021-11-26T23:09
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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ОБНИНСК (Калужская область), 26 ноя — РИА Новости. Сертификат автоматически будет продлен для всех, кто переболел коронавирусом в течение последнего года, сейчас вносятся изменения в соответствующие документы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения", — сказал Мурашко журналистам.В настоящее время у переболевших коронавирусом на едином портале государственных услуг появляется сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом, который действителен шесть месяцев.
https://ria.ru/20211124/sertifikat-1760530498.html
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:32 26.11.2021 (обновлено: 23:09 26.11.2021)
Мурашко заявил о продлении сертификатов для переболевших COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: действие сертификата переболевших COVID-19 продлят до года