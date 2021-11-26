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https://ria.ru/20211126/murashko-1760863687.html
Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт"
Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 26.11.2021
Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт"
Комбинация "Спутника V" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:58
2021-11-26T12:58
михаил мурашко
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Комбинация "Спутника V" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных - комбинация вакцины "Спутник" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", - сказал Мурашко на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
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михаил мурашко, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
12:58 26.11.2021
 
Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт"

Глава Минздрава Мурашко: ревакцинация "Спутником Лайт" показывает хорошие результаты

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Комбинация "Спутника V" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных - комбинация вакцины "Спутник" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", - сказал Мурашко на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 15:41Распространение коронавируса
Рекомендация о ревакцинации через полгода остается, заявила Голикова
 
Михаил МурашкоВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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