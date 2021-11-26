https://ria.ru/20211126/murashko-1760863687.html
Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт"
Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 26.11.2021
Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт"
Комбинация "Спутника V" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:58
2021-11-26T12:58
2021-11-26T12:58
михаил мурашко
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Комбинация "Спутника V" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных - комбинация вакцины "Спутник" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", - сказал Мурашко на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
https://ria.ru/20211124/revaktsinatsiya-1760541287.html
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михаил мурашко, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт"
Глава Минздрава Мурашко: ревакцинация "Спутником Лайт" показывает хорошие результаты