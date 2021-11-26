https://ria.ru/20211126/murashko-1760863687.html

Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт"

Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 26.11.2021

Мурашко заявил об эффективности ревакцинации "Спутником Лайт"

Комбинация "Спутника V" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:58

2021-11-26T12:58

2021-11-26T12:58

михаил мурашко

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Комбинация "Спутника V" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных - комбинация вакцины "Спутник" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", - сказал Мурашко на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

https://ria.ru/20211124/revaktsinatsiya-1760541287.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19