https://ria.ru/20211126/moskva-1760915465.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 26.11.2021
Москвичей предупредили о гололедице
Гололедица ожидается в Москве ближайшей ночью, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:26
2021-11-26T16:26
2021-11-26T16:26
общество
москва
погода
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве ближайшей ночью, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Сегодня температура положительная, где-то лужи, которые накануне были ледочком, они подрастаяли, а ближайшей ночью температура может понижаться до слабоотрицательных значений, и у нас местами возможна гололедица", - рассказала Позднякова.По ее словам, до вторника включительно в Москве и днем, и ночью будет положительная температура."У нас нет условий для гололеда, потому что подстилающая поверхность тоже с положительной температурой. А гололед - это тогда, когда поверхность остывает, после очень холодных дней идет тепло - и тогда у нас образуется гололед, то есть влажный воздух намерзает на деревьях, на домах, на поверхности. Пока что такой ситуации нет", - объяснила разницу между гололедом и гололедицей синоптик.Позднякова уточнил, что резкая смена погоды возможна во вторник, 30 ноября.
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Первый снег в Москве и Московской области
В Москве и регионе первый в этом году снег. Как и предупреждали синоптики - пока символический. С четверга начнёт теплеть, к выходным обещают до +14.
2021-11-26T16:26
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общество, москва, погода, видео
Москвичей предупредили о гололедице
В Москве ночью ожидаются заморозки и гололедица
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве ближайшей ночью, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня температура положительная, где-то лужи, которые накануне были ледочком, они подрастаяли, а ближайшей ночью температура может понижаться до слабоотрицательных значений, и у нас местами возможна гололедица", - рассказала Позднякова.
По ее словам, до вторника включительно в Москве и днем, и ночью будет положительная температура.
"У нас нет условий для гололеда, потому что подстилающая поверхность тоже с положительной температурой. А гололед - это тогда, когда поверхность остывает, после очень холодных дней идет тепло - и тогда у нас образуется гололед, то есть влажный воздух намерзает на деревьях, на домах, на поверхности. Пока что такой ситуации нет", - объяснила разницу между гололедом и гололедицей синоптик.
Позднякова уточнил, что резкая смена погоды возможна во вторник, 30 ноября.