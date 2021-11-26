https://ria.ru/20211126/moskva-1760915465.html

Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 26.11.2021

Москвичей предупредили о гололедице

Гололедица ожидается в Москве ближайшей ночью, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:26

2021-11-26T16:26

2021-11-26T16:26

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600626830_0:336:2616:1808_1920x0_80_0_0_6caa48e054f464c0009bc2c4f9818cbd.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве ближайшей ночью, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Сегодня температура положительная, где-то лужи, которые накануне были ледочком, они подрастаяли, а ближайшей ночью температура может понижаться до слабоотрицательных значений, и у нас местами возможна гололедица", - рассказала Позднякова.По ее словам, до вторника включительно в Москве и днем, и ночью будет положительная температура."У нас нет условий для гололеда, потому что подстилающая поверхность тоже с положительной температурой. А гололед - это тогда, когда поверхность остывает, после очень холодных дней идет тепло - и тогда у нас образуется гололед, то есть влажный воздух намерзает на деревьях, на домах, на поверхности. Пока что такой ситуации нет", - объяснила разницу между гололедом и гололедицей синоптик.Позднякова уточнил, что резкая смена погоды возможна во вторник, 30 ноября.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первый снег в Москве и Московской области В Москве и регионе первый в этом году снег. Как и предупреждали синоптики - пока символический. С четверга начнёт теплеть, к выходным обещают до +14. 2021-11-26T16:26 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, видео