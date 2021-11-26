https://ria.ru/20211126/moskva-1760830111.html
В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда
В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда
Полиция задержала подозреваемого в осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:09
2021-11-26T10:09
2021-11-26T10:09
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)."Сотрудники полиции задержали молодого человека, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово", - говорится в сообщении. Добавляется, что подозреваемый родился в 2002 году.
https://ria.ru/20210805/sud-1744445537.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), великая отечественная война (1941-1945), россия
В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда
В Москве задержали блогера, помочившегося на памятный стенд с портретом ветерана войны