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В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда
В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда
Полиция задержала подозреваемого в осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:09
2021-11-26T10:09
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)."Сотрудники полиции задержали молодого человека, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово", - говорится в сообщении. Добавляется, что подозреваемый родился в 2002 году.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), великая отечественная война (1941-1945), россия
10:09 26.11.2021
 
В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда

В Москве задержали блогера, помочившегося на памятный стенд с портретом ветерана войны

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).
"Сотрудники полиции задержали молодого человека, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово", - говорится в сообщении. Добавляется, что подозреваемый родился в 2002 году.
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