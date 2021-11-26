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В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда

В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда - РИА Новости, 26.11.2021

В Москве задержали подозреваемого в осквернении мемориального стенда

Полиция задержала подозреваемого в осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:09

2021-11-26T10:09

2021-11-26T10:09

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в осквернении портрета ветерана в Измайлово, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)."Сотрудники полиции задержали молодого человека, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово", - говорится в сообщении. Добавляется, что подозреваемый родился в 2002 году.

https://ria.ru/20210805/sud-1744445537.html

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2021

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), великая отечественная война (1941-1945), россия