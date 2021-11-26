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Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в Москве
Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в Москве - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в столице в интервью РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:48
2021-11-26T09:48
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в столице в интервью РИА Новости."Конечно, мы проводим большие консультации со специалистами, экологами, жителями, обсуждаем эти проекты &lt;…&gt; Поэтому мы его должны обустроить так, чтобы жителям было безопасно и комфортно гулять, заниматься спортом, приходить туда с детьми. При этом, конечно, необходимо зонирование. Большая часть остается природной территорией, с минимальным вмешательством человека, с тропиночной сетью для пеших и велосипедных прогулок, но при этом максимально чистая и безопасная. Другие территории – активного пользования, рядом с жилыми домами, где должны быть хорошо обустроены спортивные, детские площадки, уголки отдыха для пожилых", - рассказал Собянин.При этом мэр столицы подчеркнул, что 90% территории как была особо охраняемой природной, так и останется."Все это естественно, это не означает, что мы всю огромную территорию начнем чем-то застраивать и заливать гранитом. Конечно, нет. 90 процентов территории как была особо охраняемой природной, так и останется. Но при этом она должна быть безопасной и комфортной для прогулок, занятий спортом. То же самое отношение и к Битце, другим таким территориям. У нас парк Горького ведь тоже особо охраняемая территория. При этом там есть ядро самого парка Горького, есть Нескучный сад, который совсем по-другому обустраивается, Воробьевы горы - по-другому. Слава Богу, мы уже научились с этим работать", - отметил Собянин.Он добавил, что дискуссии возникают, когда есть неопределенность."Дискуссия возникает обычно на фоне какой-то неопределенности, знаете, когда начинают вбрасывать какие-то слухи: "А вы знаете, тут сейчас вырубят". И чем больше ты втягиваешься в такие абстрактные дискуссии, тем хуже… А когда ты даешь конкретный проект, выставляешь на обсуждение, потом на голосование, тогда 80% жителей говорят: "Да, хорошо, если вы так сделаете, будет замечательно", а 10% говорят: "Сами решайте", а 10% говорят: "Нет, мы этого не хотим". Но мы же должны в конце концов принять решение", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20211126/otrasli-1760812484.html
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общество, москва, сергей собянин
09:48 26.11.2021
 
Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в Москве

Мэр Москвы Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в столице

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИнтервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принципах благоустройства природных территорий в столице в интервью РИА Новости.
"Конечно, мы проводим большие консультации со специалистами, экологами, жителями, обсуждаем эти проекты <…> Поэтому мы его должны обустроить так, чтобы жителям было безопасно и комфортно гулять, заниматься спортом, приходить туда с детьми. При этом, конечно, необходимо зонирование. Большая часть остается природной территорией, с минимальным вмешательством человека, с тропиночной сетью для пеших и велосипедных прогулок, но при этом максимально чистая и безопасная. Другие территории – активного пользования, рядом с жилыми домами, где должны быть хорошо обустроены спортивные, детские площадки, уголки отдыха для пожилых", - рассказал Собянин.
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При этом мэр столицы подчеркнул, что 90% территории как была особо охраняемой природной, так и останется.
"Все это естественно, это не означает, что мы всю огромную территорию начнем чем-то застраивать и заливать гранитом. Конечно, нет. 90 процентов территории как была особо охраняемой природной, так и останется. Но при этом она должна быть безопасной и комфортной для прогулок, занятий спортом. То же самое отношение и к Битце, другим таким территориям. У нас парк Горького ведь тоже особо охраняемая территория. При этом там есть ядро самого парка Горького, есть Нескучный сад, который совсем по-другому обустраивается, Воробьевы горы - по-другому. Слава Богу, мы уже научились с этим работать", - отметил Собянин.
Он добавил, что дискуссии возникают, когда есть неопределенность.
"Дискуссия возникает обычно на фоне какой-то неопределенности, знаете, когда начинают вбрасывать какие-то слухи: "А вы знаете, тут сейчас вырубят". И чем больше ты втягиваешься в такие абстрактные дискуссии, тем хуже… А когда ты даешь конкретный проект, выставляешь на обсуждение, потом на голосование, тогда 80% жителей говорят: "Да, хорошо, если вы так сделаете, будет замечательно", а 10% говорят: "Сами решайте", а 10% говорят: "Нет, мы этого не хотим". Но мы же должны в конце концов принять решение", - отметил Собянин.
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