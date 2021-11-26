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Туризм
https://ria.ru/20211126/moskva-1760823981.html
Собянин: туризм восполняет пробелы в экономике сферы услуг Москвы
Собянин: туризм восполняет пробелы в экономике сферы услуг Москвы - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин: туризм восполняет пробелы в экономике сферы услуг Москвы
Пробелы в экономике гостиниц, общепита и сферы услуг в Москве восполняются за счет внутреннего туризма РФ, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:30
2021-11-26T09:55
москва
сергей собянин
московская городская дума
елена зяббарова
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туристы
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пробелы в экономике гостиниц, общепита и сферы услуг в Москве восполняются за счет внутреннего туризма РФ, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что нерабочие дни осенью были без всяких ограничений, поэтому для экономики это самый минимальный урон, даже в сфере торговли."Должен сказать, что даже сегодня снижение международного туризма в значительной степени компенсируется за счет внутрироссийского, межрегионального туризма. Потому что за границу сегодня не все могут поехать, а в Москву могут приехать все желающие, и это, конечно, восполняет пробелы в экономике гостиничного бизнеса, общепита, сферы услуг", - отметил Собянин.По его словам, есть отрасли, которые в целом в пандемию проседают, например, самая проблемная - транспорт, но его полностью компенсируют за счет бюджета."Общественное питание: там тоже происходит снижение в связи с тем, что люди стараются меньше посещать эти заведения, даже когда мы их не ограничиваем. Хотя, с другой стороны, наиболее привлекательные рестораны у нас забронированы на месяц вперед, особенно мишленовские", - добавил Собянин.Он отметил, что еще одна проблемная отрасль - это гостиничный бизнес. "Если мы сравниваем с 2019 годом, да, там меньше загрузка. Но если сравнить, скажем, с 2012-2016 годами, то она выше. И инвесторы продолжают вкладывать в гостиничный бизнес, вводя новые гостиницы. Мы им помогаем в этом, стимулируем процесс. И я уверен, что как только ситуация будет улучшаться, начнет расти не только межрегиональный, но и международный туризм, и гостиницы будут лучше, увереннее себя чувствовать", - добавил мэр.Ранее руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике заявила, что порядка 120 миллиардов рублей направлено из бюджета Москвы на поддержку пострадавших от COVID отраслей экономики с начала пандемии. По ее словам, восстановлению городской экономики способствовали своевременно реализованные московские и федеральные меры адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей.
https://ria.ru/20211126/torgovlya-1760821590.html
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москва, сергей собянин, московская городская дума, елена зяббарова, новости - туризм, туристы
09:30 26.11.2021 (обновлено: 09:55 26.11.2021)
 
Собянин: туризм восполняет пробелы в экономике сферы услуг Москвы

Мэр Москвы Собянин: пробелы в экономике сферы услуг в Москве восполняет внутренний туризм

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка в закрытом кафе во время нерабочих дней в Москве
Табличка в закрытом кафе во время нерабочих дней в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пробелы в экономике гостиниц, общепита и сферы услуг в Москве восполняются за счет внутреннего туризма РФ, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что нерабочие дни осенью были без всяких ограничений, поэтому для экономики это самый минимальный урон, даже в сфере торговли.
"Должен сказать, что даже сегодня снижение международного туризма в значительной степени компенсируется за счет внутрироссийского, межрегионального туризма. Потому что за границу сегодня не все могут поехать, а в Москву могут приехать все желающие, и это, конечно, восполняет пробелы в экономике гостиничного бизнеса, общепита, сферы услуг", - отметил Собянин.
По его словам, есть отрасли, которые в целом в пандемию проседают, например, самая проблемная - транспорт, но его полностью компенсируют за счет бюджета.
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"Общественное питание: там тоже происходит снижение в связи с тем, что люди стараются меньше посещать эти заведения, даже когда мы их не ограничиваем. Хотя, с другой стороны, наиболее привлекательные рестораны у нас забронированы на месяц вперед, особенно мишленовские", - добавил Собянин.
Он отметил, что еще одна проблемная отрасль - это гостиничный бизнес. "Если мы сравниваем с 2019 годом, да, там меньше загрузка. Но если сравнить, скажем, с 2012-2016 годами, то она выше. И инвесторы продолжают вкладывать в гостиничный бизнес, вводя новые гостиницы. Мы им помогаем в этом, стимулируем процесс. И я уверен, что как только ситуация будет улучшаться, начнет расти не только межрегиональный, но и международный туризм, и гостиницы будут лучше, увереннее себя чувствовать", - добавил мэр.
Ранее руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике заявила, что порядка 120 миллиардов рублей направлено из бюджета Москвы на поддержку пострадавших от COVID отраслей экономики с начала пандемии. По ее словам, восстановлению городской экономики способствовали своевременно реализованные московские и федеральные меры адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей.
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