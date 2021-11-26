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Наука
https://ria.ru/20211126/mks-1760992553.html
Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС - РИА Новости, 26.11.2021
Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем "Наука" и пристыковавшимся к нему сегодня узловым модулем (УМ)... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T23:30
2021-11-26T23:30
дмитрий рогозин
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
петр дубров
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем "Наука" и пристыковавшимся к нему сегодня узловым модулем (УМ) "Причал" и перешли в новый модуль, сообщили в пятницу в "Роскосмосе"."Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции — "Причал". Люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22.39 по московскому времени", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" пристыковался к МКС в 18.19 мск 26 ноября после двухсуточного полета. Как сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, стыковка прошла штатно."Прогресс М-УМ" после доставки "Причала" пробудет в составе станции почти месяц - до 22 декабря."Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей. Новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. Модуль станет последним, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Пристыковка модуля "Причал" к МКС
Последний российский модуль для МКС "Причал" пристыковался к станции. У "Причала" 5 портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей и разных модулей. Он позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне.
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дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров, видео
Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем "Наука" и пристыковавшимся к нему сегодня узловым модулем (УМ) "Причал" и перешли в новый модуль, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".
2021-11-26T23:30
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23:30 26.11.2021
 
Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС

Космонавты Шкаплеров и Дубров впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем "Наука" и пристыковавшимся к нему сегодня узловым модулем (УМ) "Причал" и перешли в новый модуль, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".
"Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции — "Причал". Люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22.39 по московскому времени", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" пристыковался к МКС в 18.19 мск 26 ноября после двухсуточного полета. Как сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, стыковка прошла штатно.
"Прогресс М-УМ" после доставки "Причала" пробудет в составе станции почти месяц - до 22 декабря.
"Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей. Новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. Модуль станет последним, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.
 
НаукаДмитрий РогозинАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияПетр Дубров
 
 
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