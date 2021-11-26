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Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС

Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС - РИА Новости, 26.11.2021

Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем "Наука" и пристыковавшимся к нему сегодня узловым модулем (УМ)... РИА Новости, 26.11.2021

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2021-11-26T23:30

2021-11-26T23:30

дмитрий рогозин

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

петр дубров

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем "Наука" и пристыковавшимся к нему сегодня узловым модулем (УМ) "Причал" и перешли в новый модуль, сообщили в пятницу в "Роскосмосе"."Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции — "Причал". Люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22.39 по московскому времени", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" пристыковался к МКС в 18.19 мск 26 ноября после двухсуточного полета. Как сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, стыковка прошла штатно."Прогресс М-УМ" после доставки "Причала" пробудет в составе станции почти месяц - до 22 декабря."Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей. Новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. Модуль станет последним, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пристыковка модуля "Причал" к МКС Последний российский модуль для МКС "Причал" пристыковался к станции. У "Причала" 5 портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей и разных модулей. Он позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. 2021-11-26T23:30 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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