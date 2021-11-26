17:53 26.11.2021 (обновлено: 18:58 26.11.2021)
МХАТ направит субсидии от правительства на выплату зарплат
Гендиректор МХАТа Кехман: 115 миллионов рублей поддержки пойдут на выплату зарплат
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени М. Горького
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Субсидия от правительства РФ, направленная на поддержку театров, пострадавших от пандемии, во МХАТе имени Горького пойдет на выплату зарплаты сотрудникам, а также других обязательных платежей, сообщил РИА Новости гендиректор МХАТа Владимир Кехман.
"Эти 115 миллионов пойдут на выплату заработной платы сотрудникам театра за ноябрь и декабрь. Также из этих средств будут выплачены все те обязательные платежи, которые не выплачивались практически в течение полугода", - сообщил Кехман.
Он отметил, что у МХАТа по-прежнему остаются долговые обязательства в размере 70 миллионов рублей, которые не могут быть покрыты средствами из полученной субсидии. "Как рассчитаться с ней – пока вопрос, она должна покрываться другими источниками", - уточнил Кехман.
Ранее он сообщил РИА Новости, что после своего назначения в октябре обнаружил в театре "бедственную" экономическую ситуацию, по его словам, сотрудникам было нечем платить зарплату.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии. Согласно приложению, театрально-концертным организациям будет выделено 1,22 миллиарда рублей, а музеям – 606 миллионов рублей. Большой театр, согласно распоряжению, получит 196,45 миллиона рублей, Эрмитаж - 197,26 миллиона рублей.