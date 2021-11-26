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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211126/mkhat-1760941694.html
МХАТ направит субсидии от правительства на выплату зарплат
МХАТ направит субсидии от правительства на выплату зарплат - РИА Новости, 26.11.2021
МХАТ направит субсидии от правительства на выплату зарплат
Субсидия от правительства РФ, направленная на поддержку театров, пострадавших от пандемии, во МХАТе имени Горького пойдет на выплату зарплаты сотрудникам, а... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:53
2021-11-26T18:58
правительство рф
михаил мишустин
владимир кехман
мхат имени м. горького
субсидии
россия
культура
новости культуры
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Субсидия от правительства РФ, направленная на поддержку театров, пострадавших от пандемии, во МХАТе имени Горького пойдет на выплату зарплаты сотрудникам, а также других обязательных платежей, сообщил РИА Новости гендиректор МХАТа Владимир Кехман.Он отметил, что у МХАТа по-прежнему остаются долговые обязательства в размере 70 миллионов рублей, которые не могут быть покрыты средствами из полученной субсидии. "Как рассчитаться с ней – пока вопрос, она должна покрываться другими источниками", - уточнил Кехман.Ранее он сообщил РИА Новости, что после своего назначения в октябре обнаружил в театре "бедственную" экономическую ситуацию, по его словам, сотрудникам было нечем платить зарплату.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии. Согласно приложению, театрально-концертным организациям будет выделено 1,22 миллиарда рублей, а музеям – 606 миллионов рублей. Большой театр, согласно распоряжению, получит 196,45 миллиона рублей, Эрмитаж - 197,26 миллиона рублей.
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правительство рф, михаил мишустин, владимир кехман, мхат имени м. горького, субсидии, россия, новости культуры, театр
17:53 26.11.2021 (обновлено: 18:58 26.11.2021)
 
МХАТ направит субсидии от правительства на выплату зарплат

Гендиректор МХАТа Кехман: 115 миллионов рублей поддержки пойдут на выплату зарплат

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени М. Горького
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Субсидия от правительства РФ, направленная на поддержку театров, пострадавших от пандемии, во МХАТе имени Горького пойдет на выплату зарплаты сотрудникам, а также других обязательных платежей, сообщил РИА Новости гендиректор МХАТа Владимир Кехман.
"Эти 115 миллионов пойдут на выплату заработной платы сотрудникам театра за ноябрь и декабрь. Также из этих средств будут выплачены все те обязательные платежи, которые не выплачивались практически в течение полугода", - сообщил Кехман.
Он отметил, что у МХАТа по-прежнему остаются долговые обязательства в размере 70 миллионов рублей, которые не могут быть покрыты средствами из полученной субсидии. "Как рассчитаться с ней – пока вопрос, она должна покрываться другими источниками", - уточнил Кехман.
Ранее он сообщил РИА Новости, что после своего назначения в октябре обнаружил в театре "бедственную" экономическую ситуацию, по его словам, сотрудникам было нечем платить зарплату.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии. Согласно приложению, театрально-концертным организациям будет выделено 1,22 миллиарда рублей, а музеям – 606 миллионов рублей. Большой театр, согласно распоряжению, получит 196,45 миллиона рублей, Эрмитаж - 197,26 миллиона рублей.
Здание МХАТ имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 12:42Культура
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КультураПравительство РФМихаил МишустинВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоСубсидииРоссияНовости культурыТеатр
 
 
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