https://ria.ru/20211126/mkhat-1760941694.html

МХАТ направит субсидии от правительства на выплату зарплат

МХАТ направит субсидии от правительства на выплату зарплат - РИА Новости, 26.11.2021

МХАТ направит субсидии от правительства на выплату зарплат

Субсидия от правительства РФ, направленная на поддержку театров, пострадавших от пандемии, во МХАТе имени Горького пойдет на выплату зарплаты сотрудникам, а... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:53

2021-11-26T17:53

2021-11-26T18:58

правительство рф

михаил мишустин

владимир кехман

мхат имени м. горького

субсидии

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культура

новости культуры

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Субсидия от правительства РФ, направленная на поддержку театров, пострадавших от пандемии, во МХАТе имени Горького пойдет на выплату зарплаты сотрудникам, а также других обязательных платежей, сообщил РИА Новости гендиректор МХАТа Владимир Кехман.Он отметил, что у МХАТа по-прежнему остаются долговые обязательства в размере 70 миллионов рублей, которые не могут быть покрыты средствами из полученной субсидии. "Как рассчитаться с ней – пока вопрос, она должна покрываться другими источниками", - уточнил Кехман.Ранее он сообщил РИА Новости, что после своего назначения в октябре обнаружил в театре "бедственную" экономическую ситуацию, по его словам, сотрудникам было нечем платить зарплату.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии. Согласно приложению, театрально-концертным организациям будет выделено 1,22 миллиарда рублей, а музеям – 606 миллионов рублей. Большой театр, согласно распоряжению, получит 196,45 миллиона рублей, Эрмитаж - 197,26 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211125/mkhat-1760688416.html

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правительство рф, михаил мишустин, владимир кехман, мхат имени м. горького, субсидии, россия, новости культуры, театр