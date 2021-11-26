В Белоруссию прибыл гуманитарный груз для беженцев, предоставленный ВОЗ
Минздрав Белоруссии: в страну прибыл гуманитарный груз для беженцев, предоставленный ВОЗ
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов возле пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Гуманитарный груз, предоставленный региональным офисом ВОЗ для помощи находящимся на белорусской территории ближневосточным мигрантам, прибыл в Белоруссию, сообщил в пятницу минздрав страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Запад перечислил белорусскому Красному Кресту 260 тысяч долларов на помощь ближневосточным беженцам, а Минск уже потратил более 12,6 миллиона долларов.
"В Беларусь прибыл гуманитарный груз, который предоставил региональный офис ВОЗ… Это медицинская помощь мигрантам, которые сейчас находятся в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Груз состоит из медицинских модулей с расходными медицинскими материалами и лекарствами, они используются для лечения наиболее частых неинфекционных заболеваний. "В их состав входят антибактериальные, гастропротекторы, жаропонижающие, гипотензивные, противогрибковые, бронхорасширяющие, антисептические и другие (лекарственные средства - ред.). В состав данных модулей также входят около 100 позиций расходных материалов и оборудования: перевязочный материал, медицинские инструменты, глюкометры, термометры, отоскопы, тонометры и многое другое", - поясняется в сообщении.
Подчеркивается, что данное количество медикаментов и материалов рассчитано на оказание помощи, в среднем, контингенту численностью в 10 тысяч человек в течение трех месяцев. Получатель гуманитарной помощи в Белоруссии - Белорусское общество Красного Креста.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".