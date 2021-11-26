Лукашенко рассказал о расходах Белоруссии на беженцев
Президент Белоруссии Лукашенко: Минск потратил более 12,6 миллиона долларов на беженцев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад перечислил белорусскому Красному Кресту 260 тысяч долларов на помощь ближневосточным беженцам, а Минск уже потратил более 12,6 миллиона долларов.
"После моего вчерашнего заявления несчастных 260 тысяч отжалели. Они Красному Кресту нашему перечислили 260 тысяч долларов", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь в пятницу.
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Вместе с тем он обратил внимание, что это лишь малая часть тех расходов, которые Белоруссия понесла для обеспечения приемлемых условий для пребывания беженцев на границе. "Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия (речь о помощи беженцам – ред.) 12,6 миллиона долларов", - сказал Лукашенко.
Лукашенко также предположил, почему западные средства на помощь беженцам не идут в Белоруссию. "А почему деньги не идут: наши беглые (белорусская оппозиция, выехавшая в страны ЕС – ред.) там сейчас сидят - это те, кто ступенчато получал финансирование. Даже на животных, охрану природы, еще что-то. А шло через Литву, Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали, отсасывали эти деньги. Сейчас их нет. Надо напрямую Шевцову (генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов – ред.) отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам - нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину", - сказал белорусский президент.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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