https://ria.ru/20211126/migranty-1760895478.html

Лукашенко рассказал о расходах Белоруссии на беженцев

Лукашенко рассказал о расходах Белоруссии на беженцев - РИА Новости, 26.11.2021

Лукашенко рассказал о расходах Белоруссии на беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад перечислил белорусскому Красному Кресту 260 тысяч долларов на помощь ближневосточным беженцам, а... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:01

2021-11-26T15:01

2021-11-26T15:01

в мире

белоруссия

минск

польша

красный крест

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад перечислил белорусскому Красному Кресту 260 тысяч долларов на помощь ближневосточным беженцам, а Минск уже потратил более 12,6 миллиона долларов."После моего вчерашнего заявления несчастных 260 тысяч отжалели. Они Красному Кресту нашему перечислили 260 тысяч долларов", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь в пятницу.Вместе с тем он обратил внимание, что это лишь малая часть тех расходов, которые Белоруссия понесла для обеспечения приемлемых условий для пребывания беженцев на границе. "Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия (речь о помощи беженцам – ред.) 12,6 миллиона долларов", - сказал Лукашенко.Лукашенко также предположил, почему западные средства на помощь беженцам не идут в Белоруссию. "А почему деньги не идут: наши беглые (белорусская оппозиция, выехавшая в страны ЕС – ред.) там сейчас сидят - это те, кто ступенчато получал финансирование. Даже на животных, охрану природы, еще что-то. А шло через Литву, Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали, отсасывали эти деньги. Сейчас их нет. Надо напрямую Шевцову (генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов – ред.) отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам - нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину", - сказал белорусский президент.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211125/granitsa-1760749800.html

https://ria.ru/20211126/bezhents-1760875078.html

https://ria.ru/20211125/migranty-1760766825.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, красный крест, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии