https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html
Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах
Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах - РИА Новости, 26.11.2021
Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах
Минск не переживает из-за того, что Европейский союз отказывается от диалога с Белоруссией по проблеме беженцев, заявил белорусский президент Александр... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:40
2021-11-26T14:40
2021-11-26T14:41
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя - РИА Новости. Минск не переживает из-за того, что Европейский союз отказывается от диалога с Белоруссией по проблеме беженцев, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Мы даже не паримся по этому вопросу. Мы не рассматриваем и не переживаем за это. Не хотят, хрен с ними, без них мы разберемся с этими людьми", - сказал он в пятницу во время посещения логистического центра у границы с Польшей, где расположены ближневосточные мигранты, стремящиеся через белорусскую территорию попасть в страны ЕС.В то же время Лукашенко отметил, что Минск готов к диалогу с Европейским союзом по проблеме беженцев."Мы не против на любом уровне", - подчеркнул он.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
белоруссия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760860572_170:0:1769:1199_1920x0_80_0_0_5f56bdea26493d4bf563018172f3d6e1.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-26T14:40
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
14:40 26.11.2021 (обновлено: 14:41 26.11.2021)
Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах
Президент Белоруссии Лукашенко "не парится" из-за отказа ЕС разговаривать о беженцах
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя - РИА Новости.
Минск не переживает из-за того, что Европейский союз отказывается от диалога с Белоруссией
по проблеме беженцев, заявил белорусский президент Александр Лукашенко
.
"Мы даже не паримся по этому вопросу. Мы не рассматриваем и не переживаем за это. Не хотят, хрен с ними, без них мы разберемся с этими людьми", - сказал он в пятницу во время посещения логистического центра у границы с Польшей, где расположены ближневосточные мигранты, стремящиеся через белорусскую территорию попасть в страны ЕС.
В то же время Лукашенко отметил, что Минск готов к диалогу с Европейским союзом по проблеме беженцев.
"Мы не против на любом уровне", - подчеркнул он.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".