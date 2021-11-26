https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html

Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах

Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах - РИА Новости, 26.11.2021

Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах

Минск не переживает из-за того, что Европейский союз отказывается от диалога с Белоруссией по проблеме беженцев, заявил белорусский президент Александр... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:40

2021-11-26T14:40

2021-11-26T14:41

в мире

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя - РИА Новости. Минск не переживает из-за того, что Европейский союз отказывается от диалога с Белоруссией по проблеме беженцев, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Мы даже не паримся по этому вопросу. Мы не рассматриваем и не переживаем за это. Не хотят, хрен с ними, без них мы разберемся с этими людьми", - сказал он в пятницу во время посещения логистического центра у границы с Польшей, где расположены ближневосточные мигранты, стремящиеся через белорусскую территорию попасть в страны ЕС.В то же время Лукашенко отметил, что Минск готов к диалогу с Европейским союзом по проблеме беженцев."Мы не против на любом уровне", - подчеркнул он.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

белоруссия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-26T14:40 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео