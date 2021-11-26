https://ria.ru/20211126/migranty-1760880223.html

Лукашенко заявил беженцам, что Минск будет делать так, как они захотят

Лукашенко заявил беженцам, что Минск будет делать так, как они захотят - РИА Новости, 26.11.2021

Лукашенко заявил беженцам, что Минск будет делать так, как они захотят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя желание ближневосточных мигрантов попасть в ЕС, сказал им: "пройдете – идите". РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:15

2021-11-26T14:15

2021-11-26T14:15

в мире

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя желание ближневосточных мигрантов попасть в ЕС, сказал им: "пройдете – идите"."Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете - идите. Вот и вся философия. Я знаю, что сказанное мной не всем понравится, особенно за границей, но это правда, они должны знать правду", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь."Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", - заявил Лукашенко.Он отметил, что в Минске понимают беженцев."Мы хорошо знаем и понимаем вас - вы стремитесь попасть в Европу, куда вас пригласили. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало… Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно", - сказал белорусский президент.Лукашенко также пообещал беженцам, что Минск не будет играть и делать политику на их судьбах.Белорусский лидер подчеркнул, что белорусские власти ничего не будут делать насильно. "Захотите уйти отсюда - поможем. Не захотите - будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни… Все мы люди. Бывают сложности, бывают трудности, но я уверен, что мы вместе преодолеем эти проблемы", - сказал белорусский президент."Я знаю, что к вам приезжают многие международные организации, их представители. Кто-то приезжает помочь с чистым сердцем, а кто-то приезжает, чтобы показаться на вашем фоне, что они решают тут какие-то проблемы", - сказал он. Лукашенко заявил, что задача белорусских властей помочь беженцам – "людям, попавшим в беду".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211126/migranty-1760872855.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-26T14:15 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии