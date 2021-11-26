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Минск будет "настойчиво просить" Запад помочь мигрантам, заявил Лукашенко
Минск будет "настойчиво просить" Запад помочь мигрантам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.11.2021
Минск будет "настойчиво просить" Запад помочь мигрантам, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет "настойчиво просить" западные страны помочь беженцам. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:42
2021-11-26T13:42
2021-11-26T13:43
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет "настойчиво просить" западные страны помочь беженцам."Я вам обещаю: все, что я и органы государственной власти Беларуси можем сделать, мы сделаем. Мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь", - сказал Лукашенко в пятницу во время посещения логистического центра у границы с Польшей, где расположены ближневосточные мигранты, стремящиеся через белорусскую территорию попасть в страны ЕС.По его словам, если сейчас не решить в Белоруссии проблему беженцев, то "она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой". "Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно", - подчеркнул Лукашенко, призвав решать проблему.Лукашенко призвал беженцев определить для себя, как им будет лучше действовать дальше. "Определитесь, как вам лучше – или домой, или будете терпеть эти невзгоды и стремиться на Запад, в ту же Германию, или у вас будут какие-то другие цели… Подумайте. Единственное, что скажу: лучше, к сожалению, пока не будет", - сказал он.
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-26T13:42
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
13:42 26.11.2021 (обновлено: 13:43 26.11.2021)
Минск будет "настойчиво просить" Запад помочь мигрантам, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Минск будет "настойчиво просить" Запад помочь мигрантам