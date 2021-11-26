https://ria.ru/20211126/migranty-1760872462.html

В Польше заявили о ранении солдата во время столкновений с мигрантами

В Польше заявили о ранении солдата во время столкновений с мигрантами - РИА Новости, 26.11.2021

В Польше заявили о ранении солдата во время столкновений с мигрантами

Польский солдат ранен во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:41

2021-11-26T13:41

2021-11-26T13:41

в мире

белоруссия

польша

подляское воеводство

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Польский солдат ранен во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Она рассказала, что ночью в районе населенного пункта Черемха группа из около 200 мигрантов предприняла попытку штурма польской границы."В результате этих действий пострадал солдат Войска польского. Его ударили камнем в голову. Он был госпитализирован", - сказала Михальская.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Она добавила, что госпитализированы также были двое мигрантов. "Один из них, по видимости, имел признаки астмы", - пояснила представитель Погранстражи.Она уточнила, что в результате ночного штурма на несколько метров на территорию Польши зашли около 170 человек. Польские силовики не пропустили их дальше и вернули на линию границы с Белоруссией.По данным Погранстражи, в течение минувших суток зафиксировано 217 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу.По информации полиции Подляского воеводства, за те же сутки были задержаны два человека – оба граждане Польши – за содействие в нелегальной миграции. В общей сложности они перевозили пятерых нелегалов.С начала текущего года в Польше были задержаны около 2,7 тысячи нелегальных мигрантов. Это в 25 раз больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20211125/polsha-1760799094.html

https://ria.ru/20211126/migranty-1760864483.html

https://ria.ru/20211125/lukashenko-1760791725.html

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польша

подляское воеводство

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в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии