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В Польше заявили о ранении солдата во время столкновений с мигрантами
В Польше заявили о ранении солдата во время столкновений с мигрантами - РИА Новости, 26.11.2021
В Польше заявили о ранении солдата во время столкновений с мигрантами
Польский солдат ранен во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:41
2021-11-26T13:41
в мире
белоруссия
польша
подляское воеводство
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Польский солдат ранен во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Она рассказала, что ночью в районе населенного пункта Черемха группа из около 200 мигрантов предприняла попытку штурма польской границы."В результате этих действий пострадал солдат Войска польского. Его ударили камнем в голову. Он был госпитализирован", - сказала Михальская.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Она добавила, что госпитализированы также были двое мигрантов. "Один из них, по видимости, имел признаки астмы", - пояснила представитель Погранстражи.Она уточнила, что в результате ночного штурма на несколько метров на территорию Польши зашли около 170 человек. Польские силовики не пропустили их дальше и вернули на линию границы с Белоруссией.По данным Погранстражи, в течение минувших суток зафиксировано 217 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу.По информации полиции Подляского воеводства, за те же сутки были задержаны два человека – оба граждане Польши – за содействие в нелегальной миграции. В общей сложности они перевозили пятерых нелегалов.С начала текущего года в Польше были задержаны около 2,7 тысячи нелегальных мигрантов. Это в 25 раз больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20211125/polsha-1760799094.html
https://ria.ru/20211126/migranty-1760864483.html
https://ria.ru/20211125/lukashenko-1760791725.html
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в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:41 26.11.2021
 
В Польше заявили о ранении солдата во время столкновений с мигрантами

Погранстража Польши: солдата ранили во время столкновений с мигрантами на границе

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Польский солдат ранен во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
Она рассказала, что ночью в районе населенного пункта Черемха группа из около 200 мигрантов предприняла попытку штурма польской границы.
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"В результате этих действий пострадал солдат Войска польского. Его ударили камнем в голову. Он был госпитализирован", - сказала Михальская.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Она добавила, что госпитализированы также были двое мигрантов. "Один из них, по видимости, имел признаки астмы", - пояснила представитель Погранстражи.
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Она уточнила, что в результате ночного штурма на несколько метров на территорию Польши зашли около 170 человек. Польские силовики не пропустили их дальше и вернули на линию границы с Белоруссией.
По данным Погранстражи, в течение минувших суток зафиксировано 217 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу.
По информации полиции Подляского воеводства, за те же сутки были задержаны два человека – оба граждане Польши – за содействие в нелегальной миграции. В общей сложности они перевозили пятерых нелегалов.
С начала текущего года в Польше были задержаны около 2,7 тысячи нелегальных мигрантов. Это в 25 раз больше, чем в прошлом году.
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В миреБелоруссияПольшаПодляское воеводствоМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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