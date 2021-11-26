https://ria.ru/20211126/migranty-1760864483.html
Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь принять мигрантов
Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь принять мигрантов - РИА Новости, 26.11.2021
Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь принять мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь в разрешении миграционного кризиса. Об этом он говорил, общаясь с беженцами в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:01
2021-11-26T13:01
2021-11-26T15:30
в мире
белоруссия
германия
польша
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760863310_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_64f510554ed2d09068e0d5122f6d5c5e.jpg
МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь в разрешении миграционного кризиса. Об этом он говорил, общаясь с беженцами в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги".Лукашенко обратился и к народу Польши."Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", — сказал он.По мнению президента, польские власти устроили бойню на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.По его словам, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель согласилась с тем, что две тысячи беженцев будут небольшой нагрузкой для ее страны. Но в диалоге по теме мигрантов с новым немецким правительством Минск особо ни на что не рассчитывает."Мы ни на что не рассчитываем, но мы делаем все как нормальные люди, цивилизованные соседи. Мы не хотим никакой войны, противостояния здесь, в центре Европы. Если они придерживаются этой линии, милости просим, будем завтра встречаться и договариваться. Если они хотят конфронтации, думаю, они от этого только потеряют", — сказал белорусский лидер.Беженцев он заверил в том, что их не будут ловить, задерживать и насильно депортировать, но тем, кто захочет вернуться на родину, белорусские власти помогут."Захотите уйти отсюда — поможем. Не захотите — будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни <…>. Все мы люди. Бывают сложности, бывают трудности, но я уверен, что мы вместе преодолеем эти проблемы", — сказал президент.По словам Лукашенко, из страны уже эвакуировали около тысячи мигрантов. А всего их в Белоруссии, по его оценке, сейчас около пяти тысяч, считая тех, кто находится в транспортно-логистическом центре.В последние недели на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч беженцев, которые надеются попасть в ЕС. Польские власти, обвиняя Минск в миграционном кризисе, усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/migrant-1760574100.html
белоруссия
германия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760863310_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4f9b79f3077360bb86e20c7378f82445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, германия, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:01 26.11.2021 (обновлено: 15:30 26.11.2021)
Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь принять мигрантов
Президент Белоруссии Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь принять мигрантов
МИНСК, 26 ноя — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
призвал народы Германии
и Польши
помочь в разрешении миграционного кризиса. Об этом он говорил, общаясь с беженцами в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги".
"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", — приводит слова президента его сайт
.
Лукашенко обратился и к народу Польши.
"Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков", — сказал он.
По мнению президента, польские власти устроили бойню на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Мерзавцы. Они семьи не хотят воссоединить. Это же мирные, нормальные люди. Ну получат проблему на порядок выше. Если сюда хлынут афганцы, и через Украину в том числе, — а там за любую копейку пропустят кого угодно, — захлебнется Европа. Если они не хотят и не слышат нас и не хотят эту проблему решить сейчас", — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель согласилась с тем, что две тысячи беженцев будут небольшой нагрузкой для ее страны. Но в диалоге по теме мигрантов с новым немецким правительством Минск особо ни на что не рассчитывает.
"Мы ни на что не рассчитываем, но мы делаем все как нормальные люди, цивилизованные соседи. Мы не хотим никакой войны, противостояния здесь, в центре Европы. Если они придерживаются этой линии, милости просим, будем завтра встречаться и договариваться. Если они хотят конфронтации, думаю, они от этого только потеряют", — сказал белорусский лидер.
Беженцев он заверил в том, что их не будут ловить, задерживать и насильно депортировать, но тем, кто захочет вернуться на родину, белорусские власти помогут.
1 из 6
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов на белорусско-польской границе
2 из 6
Александр Лукашенко обращается к беженцам в лагере на белорусско-польской границе
3 из 6
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов на границе
4 из 6
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов на границе
5 из 6
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с беженцами в лагере у границы с Польшей
6 из 6
Автомобиль кортежа президента Белоруссии Александр Лукашенко подъезжает к лагерю мигрантов
1 из 6
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов на белорусско-польской границе
2 из 6
Александр Лукашенко обращается к беженцам в лагере на белорусско-польской границе
3 из 6
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов на границе
4 из 6
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов на границе
5 из 6
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с беженцами в лагере у границы с Польшей
6 из 6
Автомобиль кортежа президента Белоруссии Александр Лукашенко подъезжает к лагерю мигрантов
"Захотите уйти отсюда — поможем. Не захотите — будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни <…>. Все мы люди. Бывают сложности, бывают трудности, но я уверен, что мы вместе преодолеем эти проблемы", — сказал президент.
По словам Лукашенко, из страны уже эвакуировали около тысячи мигрантов. А всего их в Белоруссии, по его оценке, сейчас около пяти тысяч, считая тех, кто находится в транспортно-логистическом центре.
В последние недели на границе Белоруссии
и Польши скопились несколько тысяч беженцев, которые надеются попасть в ЕС. Польские власти, обвиняя Минск
в миграционном кризисе, усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.
Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.