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МИД призвал Берлин и Париж продолжить урегулирование на Украине
МИД призвал Берлин и Париж продолжить урегулирование на Украине - РИА Новости, 26.11.2021
МИД призвал Берлин и Париж продолжить урегулирование на Украине
Россия призывает немецких и французских партнеров продолжить совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины, заявила официальный... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T22:11
2021-11-26T22:11
в мире
украина
мария захарова
обсе
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия призывает немецких и французских партнеров продолжить совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона как сопосредник мирного процесса призывает германских и французских партнеров продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.Отмечается, что "главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта - Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ"."Другим механизмом является "нормандский" формат, цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением минских соглашений сторонами конфликта", - сообщила Захарова.
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в мире, украина, мария захарова, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
22:11 26.11.2021
 
МИД призвал Берлин и Париж продолжить урегулирование на Украине

Представитель МИД Захарова: призываем Берлин и Париж продолжить урегулирование на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия призывает немецких и французских партнеров продолжить совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона как сопосредник мирного процесса призывает германских и французских партнеров продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Отмечается, что "главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта - Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ".
"Другим механизмом является "нормандский" формат, цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением минских соглашений сторонами конфликта", - сообщила Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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