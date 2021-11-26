https://ria.ru/20211126/mid-1760986839.html

МИД призвал Берлин и Париж продолжить урегулирование на Украине

МИД призвал Берлин и Париж продолжить урегулирование на Украине - РИА Новости, 26.11.2021

МИД призвал Берлин и Париж продолжить урегулирование на Украине

Россия призывает немецких и французских партнеров продолжить совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины, заявила официальный... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T22:11

2021-11-26T22:11

2021-11-26T22:11

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мария захарова

обсе

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия призывает немецких и французских партнеров продолжить совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона как сопосредник мирного процесса призывает германских и французских партнеров продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.Отмечается, что "главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта - Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ"."Другим механизмом является "нормандский" формат, цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением минских соглашений сторонами конфликта", - сообщила Захарова.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760907001.html

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в мире, украина, мария захарова, обсе, ситуация в днр и лнр, россия