https://ria.ru/20211126/mid-1760899316.html

Главы МИД России, Индии и Китая обсудили борьбу с терроризмом

Главы МИД России, Индии и Китая обсудили борьбу с терроризмом - РИА Новости, 26.11.2021

Главы МИД России, Индии и Китая обсудили борьбу с терроризмом

Министры иностранных дел РФ, Индии и КНР Сергей Лавров, Субраманьям Джайшанкар и Ван И обсудили необходимость дальнейших усилий в борьбе с терроризмом и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:16

2021-11-26T15:16

2021-11-26T15:16

индия

китай

шос

сергей лавров

брикс

ван и (политик)

рик

субраманиам джайшанкар

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ, Индии и КНР Сергей Лавров, Субраманьям Джайшанкар и Ван И обсудили необходимость дальнейших усилий в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, заявили в МИД РФ по итогам заседания глав дипведомств объединения РИК (Россия, Индия, КНР), которое состоялось в режиме видеоконференции.Как отметили в министерстве, стороны рассмотрели ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Министры выразили совпадающий настрой на расширение взаимодействия в рамках многосторонних организаций и объединений, прежде всего в ООН, "Группе двадцати", ШОС, БРИКС."Особое внимание было уделено тематике преодоления негативных последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, стратегической стабильности, формирования в АТР архитектуры равной и неделимой безопасности как основы мирного и устойчивого развития", - подчеркнули в МИД РФ."Министры обсудили целый ряд других актуальных сюжетов, в том числе ситуацию в Афганистане, Мьянме и на Ближнем Востоке. В ходе дискуссии акцент был также сделан на необходимости дальнейших солидарных усилий в сфере борьбы с такими вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков", - указали в ведомстве.Переговоры подтвердили близость позиций трех стран в вопросах укрепления многосторонних основ международного сотрудничества, а также подходов к решению насущных проблем современности.По итогам заседания было принято совместное коммюнике.Следующую встречу глав МИД РИК планируется организовать в 2022 году под председательством Китая, отметили в комментарии.

https://ria.ru/20211126/indiya-1760886345.html

индия

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, китай, шос, сергей лавров, брикс, ван и (политик), рик, субраманиам джайшанкар, россия