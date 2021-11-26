14:01 26.11.2021 (обновлено: 14:08 26.11.2021)
Захарова: инструкторы обучают украинских военных борьбе с населением
Представитель МИД Захарова: инструкторы обучают военных Украины борьбе с населением
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Инструкторы обучают военных Украины не "макраме и вышиванию", а борьбе с населением страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова отметила, что "накачка" Украины оружием, поставки вооружений, что запрещены минскими договоренностями, "переброска под видом неких инструкторов, по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время, а обучают борьбе с собственным же населением", являются провокационными действиями в контексте ситуации в Донбассе.
"Заключение в условиях нагнетания ситуации и запугивания граждан самой Украины крупнейших сделок на поставку оружия, такая сделка была заключена с Британией на абсолютно невыгодных условиях, которые будут тяжким бременем ложиться именно на простых граждан Украины, на обывателей, которые живут и выживают в условиях войны, внутреннего конфликта", - сказала она в эфире Первого канала.