https://ria.ru/20211126/mid-1760877116.html

Захарова: инструкторы обучают украинских военных борьбе с населением

Захарова: инструкторы обучают украинских военных борьбе с населением - РИА Новости, 26.11.2021

Захарова: инструкторы обучают украинских военных борьбе с населением

Инструкторы обучают военных Украины не "макраме и вышиванию", а борьбе с населением страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:01

2021-11-26T14:01

2021-11-26T14:08

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Инструкторы обучают военных Украины не "макраме и вышиванию", а борьбе с населением страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Захарова отметила, что "накачка" Украины оружием, поставки вооружений, что запрещены минскими договоренностями, "переброска под видом неких инструкторов, по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время, а обучают борьбе с собственным же населением", являются провокационными действиями в контексте ситуации в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/donbass-1760786338.html

украина

донбасс

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр