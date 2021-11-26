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Захарова: инструкторы обучают украинских военных борьбе с населением
Захарова: инструкторы обучают украинских военных борьбе с населением - РИА Новости, 26.11.2021
Захарова: инструкторы обучают украинских военных борьбе с населением
Инструкторы обучают военных Украины не "макраме и вышиванию", а борьбе с населением страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:01
2021-11-26T14:08
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Инструкторы обучают военных Украины не "макраме и вышиванию", а борьбе с населением страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Захарова отметила, что "накачка" Украины оружием, поставки вооружений, что запрещены минскими договоренностями, "переброска под видом неких инструкторов, по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время, а обучают борьбе с собственным же населением", являются провокационными действиями в контексте ситуации в Донбассе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211125/donbass-1760786338.html
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр
14:01 26.11.2021 (обновлено: 14:08 26.11.2021)
 
Захарова: инструкторы обучают украинских военных борьбе с населением

Представитель МИД Захарова: инструкторы обучают военных Украины борьбе с населением

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Инструкторы обучают военных Украины не "макраме и вышиванию", а борьбе с населением страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова отметила, что "накачка" Украины оружием, поставки вооружений, что запрещены минскими договоренностями, "переброска под видом неких инструкторов, по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время, а обучают борьбе с собственным же населением", являются провокационными действиями в контексте ситуации в Донбассе.
"Заключение в условиях нагнетания ситуации и запугивания граждан самой Украины крупнейших сделок на поставку оружия, такая сделка была заключена с Британией на абсолютно невыгодных условиях, которые будут тяжким бременем ложиться именно на простых граждан Украины, на обывателей, которые живут и выживают в условиях войны, внутреннего конфликта", - сказала она в эфире Первого канала.
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Вчера, 19:52Сказано в эфире
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В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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