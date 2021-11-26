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Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай
Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай - РИА Новости, 26.11.2021
Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай
Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма и односторонних политически мотивированных санкций, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:35
2021-11-26T11:35
индия
китай
сергей лавров
рик
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма и односторонних политически мотивированных санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания глав МИД объединения РИК (Россия, Индия, КНР),Российский министр отметил , что обмен мнениями с коллегами из Китая и Индии имеет важное значение в свете усиливающейся турбулентности на глобальном и региональном уровне.Он также подчеркнул, что Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма, неправомочного введения политически мотивированных односторонних санкций и использование силовых методов в международных делах.
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индия, китай, сергей лавров, рик, россия
11:35 26.11.2021
 
Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай

Министр Лавров: Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма и односторонних политически мотивированных санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания глав МИД объединения РИК (Россия, Индия, КНР),
Российский министр отметил , что обмен мнениями с коллегами из Китая и Индии имеет важное значение в свете усиливающейся турбулентности на глобальном и региональном уровне.
"В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 система международных отношений столкнулась с масштабными вызовами в сфере экономики, социального развития. Вирус подстегнул и кризис глобального управления, рост протекционистских и изоляционистских настроений", - сказал Лавров в ходе заседания в формате видеоконференции.
Он также подчеркнул, что Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма, неправомочного введения политически мотивированных односторонних санкций и использование силовых методов в международных делах.
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