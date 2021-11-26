https://ria.ru/20211126/mid-1760845025.html

Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай

Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай - РИА Новости, 26.11.2021

Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай

Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма и односторонних политически мотивированных санкций, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:35

2021-11-26T11:35

2021-11-26T11:35

индия

китай

сергей лавров

рик

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма и односторонних политически мотивированных санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания глав МИД объединения РИК (Россия, Индия, КНР),Российский министр отметил , что обмен мнениями с коллегами из Китая и Индии имеет важное значение в свете усиливающейся турбулентности на глобальном и региональном уровне.Он также подчеркнул, что Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма, неправомочного введения политически мотивированных односторонних санкций и использование силовых методов в международных делах.

https://ria.ru/20211125/kitay-1760682150.html

индия

китай

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, китай, сергей лавров, рик, россия