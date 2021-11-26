https://ria.ru/20211126/mid-1760845025.html
Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай
Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай - РИА Новости, 26.11.2021
Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай
Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма и односторонних политически мотивированных санкций, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:35
2021-11-26T11:35
2021-11-26T11:35
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма и односторонних политически мотивированных санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания глав МИД объединения РИК (Россия, Индия, КНР),Российский министр отметил , что обмен мнениями с коллегами из Китая и Индии имеет важное значение в свете усиливающейся турбулентности на глобальном и региональном уровне.Он также подчеркнул, что Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма, неправомочного введения политически мотивированных односторонних санкций и использование силовых методов в международных делах.
https://ria.ru/20211125/kitay-1760682150.html
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индия, китай, сергей лавров, рик, россия
Лавров рассказал, что объединяет Россию Индию и Китай
Министр Лавров: Россию, Индию и Китай объединяет неприятие торгового протекционизма