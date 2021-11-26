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Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
Продлевать линии метрополитена столицы в Подмосковье не всегда технически правильно, приоритетное внимание будет уделяться Московским центральным диаметрам... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:47
2021-11-26T10:47
общество
московский метрополитен
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Продлевать линии метрополитена столицы в Подмосковье не всегда технически правильно, приоритетное внимание будет уделяться Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Мы строим много метрополитена с выходом за МКАД, и этими линиями пользуются жители Подмосковья. В Некрасовку пришло метро, там Люберцы рядом, Рублево-Архангельское строим, там огромный анклав тоже, в Котельники вышли. Но самое главное направление - это наземное метро, Московские центральные диаметры. Потому что копать метро на такие расстояния фактически невозможно", - сказал Собянин.По его словам, продлевать линии метро в Подмосковье не всегда технически возможно.Он отметил, что по МЦД можно приехать по комфортному тарифу и пересесть бесплатно на метрополитен и обратно. "То есть это часть Московского метрополитена. Если мы раньше так гипотетически рассуждали на счет московского наземного метро, то это сейчас фактически уже происходит", - отметил Собянин.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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московская область (подмосковье)
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общество, московский метрополитен, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
10:47 26.11.2021
 
Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно

Мэр Москвы Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно, в приоритете — МЦД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Продлевать линии метрополитена столицы в Подмосковье не всегда технически правильно, приоритетное внимание будет уделяться Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы строим много метрополитена с выходом за МКАД, и этими линиями пользуются жители Подмосковья. В Некрасовку пришло метро, там Люберцы рядом, Рублево-Архангельское строим, там огромный анклав тоже, в Котельники вышли. Но самое главное направление - это наземное метро, Московские центральные диаметры. Потому что копать метро на такие расстояния фактически невозможно", - сказал Собянин.
По его словам, продлевать линии метро в Подмосковье не всегда технически возможно.
"Присоединять к действующим линиям метрополитена Москвы еще длинные "хвосты" - тоже технологически невозможно и не всегда правильно. Но наземное метро - это приоритет, которым мы занимаемся вместе с правительством Московской области. Тем более что, если раньше оно существовало само по себе, то сегодня существует в системе Московского метрополитена", - добавил мэр.
Он отметил, что по МЦД можно приехать по комфортному тарифу и пересесть бесплатно на метрополитен и обратно. "То есть это часть Московского метрополитена. Если мы раньше так гипотетически рассуждали на счет московского наземного метро, то это сейчас фактически уже происходит", - отметил Собянин.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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ОбществоМосковский метрополитенМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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