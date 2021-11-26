https://ria.ru/20211126/metro-1760835882.html

Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно

Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно - РИА Новости, 26.11.2021

Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно

Продлевать линии метрополитена столицы в Подмосковье не всегда технически правильно, приоритетное внимание будет уделяться Московским центральным диаметрам... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:47

2021-11-26T10:47

2021-11-26T10:47

общество

московский метрополитен

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Продлевать линии метрополитена столицы в Подмосковье не всегда технически правильно, приоритетное внимание будет уделяться Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Мы строим много метрополитена с выходом за МКАД, и этими линиями пользуются жители Подмосковья. В Некрасовку пришло метро, там Люберцы рядом, Рублево-Архангельское строим, там огромный анклав тоже, в Котельники вышли. Но самое главное направление - это наземное метро, Московские центральные диаметры. Потому что копать метро на такие расстояния фактически невозможно", - сказал Собянин.По его словам, продлевать линии метро в Подмосковье не всегда технически возможно.Он отметил, что по МЦД можно приехать по комфортному тарифу и пересесть бесплатно на метрополитен и обратно. "То есть это часть Московского метрополитена. Если мы раньше так гипотетически рассуждали на счет московского наземного метро, то это сейчас фактически уже происходит", - отметил Собянин.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20211126/transport-1760835092.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московский метрополитен, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы