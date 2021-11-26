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В Общественной палате призвали не паниковать из-за планов введения QR-кодов

В Общественной палате призвали не паниковать из-за планов введения QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021

В Общественной палате призвали не паниковать из-за планов введения QR-кодов

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева призвала социальные медиа прекратить панику и истерику из-за планируемого внедрения QR-кодов. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:24

2021-11-26T16:24

2021-11-26T16:24

общество

госдума рф

общественная палата рф

лидия михеева

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева призвала социальные медиа прекратить панику и истерику из-за планируемого внедрения QR-кодов."Я обращаюсь сейчас не только к СМИ - и к тем, кто ведет социальные медиа, пожалуйста, прекратите панику и истерику. Пожалуйста, вооружитесь здравым смыслом, уважайте друг друга, воздержитесь от оскорблений, принимайте здравые и взвешенные решения в оценках законодательной инициативы",- сказала Михеева на общественных слушаниях по законопроектам № 17358-8 и № 17357-8 об изменении правил посещения общественных мест.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760893552.html

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общество, госдума рф, общественная палата рф, лидия михеева, россия