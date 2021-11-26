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Россияне раскупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый год
Россияне раскупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый год - РИА Новости, 26.11.2021
Россияне раскупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый год
Все номера в дорогих отелях на горнолыжных курортах страны на Новый год раскуплены, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:10
2021-11-26T17:10
2021-11-26T17:10
туризм
кемеровская область
сочи
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Все номера в дорогих отелях на горнолыжных курортах страны на Новый год раскуплены, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Они начали продаваться в сентябре, и приличных мест сейчас почти не осталось ни на Красной Поляне, ни на Шерегеше, который вошел в топ-3. Туда даже чартеры полетели в этом году, и стоимость тура — порядка 40 тысяч рублей. Где-то, в каких-то бюджетных средствах размещения, номера найти можно, но в чем-то, претендующем на четыре-пять звезд, — уже нет", — сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".Поскольку в отелях осталось мало мест, стоимость отдыха выросла, отметила она. "Средняя цена горнолыжного тура на неделю на новогодний период без перелета — около 40-50 тысяч рублей на базе завтраков", — указала глава АТОР.
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кемеровская область, сочи, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, красная поляна, туризм, куда поехать, куда можно лететь
Россияне раскупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый год
АТОР: россияне раскупили все дорогие номера на горнолыжных курортах РФ на Новый год
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Все номера в дорогих отелях на горнолыжных курортах страны на Новый год раскуплены, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Они начали продаваться в сентябре, и приличных мест сейчас почти не осталось ни на Красной Поляне, ни на Шерегеше, который вошел в топ-3. Туда даже чартеры полетели в этом году, и стоимость тура — порядка 40 тысяч рублей. Где-то, в каких-то бюджетных средствах размещения, номера найти можно, но в чем-то, претендующем на четыре-пять звезд, — уже нет", — сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Поскольку в отелях осталось мало мест, стоимость отдыха выросла, отметила она. "Средняя цена горнолыжного тура на неделю на новогодний период без перелета — около 40-50 тысяч рублей на базе завтраков", — указала глава АТОР.