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Россияне раскупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый год

Россияне раскупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый год - РИА Новости, 26.11.2021

Россияне раскупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый год

Все номера в дорогих отелях на горнолыжных курортах страны на Новый год раскуплены, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:10

2021-11-26T17:10

2021-11-26T17:10

туризм

кемеровская область

сочи

новый год

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

красная поляна

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Все номера в дорогих отелях на горнолыжных курортах страны на Новый год раскуплены, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Они начали продаваться в сентябре, и приличных мест сейчас почти не осталось ни на Красной Поляне, ни на Шерегеше, который вошел в топ-3. Туда даже чартеры полетели в этом году, и стоимость тура — порядка 40 тысяч рублей. Где-то, в каких-то бюджетных средствах размещения, номера найти можно, но в чем-то, претендующем на четыре-пять звезд, — уже нет", — сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".Поскольку в отелях осталось мало мест, стоимость отдыха выросла, отметила она. "Средняя цена горнолыжного тура на неделю на новогодний период без перелета — около 40-50 тысяч рублей на базе завтраков", — указала глава АТОР.

https://ria.ru/20211008/puteshestviya-1753685712.html

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