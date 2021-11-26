https://ria.ru/20211126/luksor-1760830970.html

В египетском Луксоре открыли древнюю Аллею сфинксов

В египетском Луксоре открыли древнюю Аллею сфинксов - РИА Новости, 26.11.2021

В египетском Луксоре открыли древнюю Аллею сфинксов

В Египте после многолетней реконструкции торжественно открыли древнюю Аллею сфинксов, протянувшуюся между Карнакским и Луксорским храмами. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:22

2021-11-26T10:22

2021-11-26T10:23

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ЛУКСОР, 25 ноя - РИА Новости. В Египте после многолетней реконструкции торжественно открыли древнюю Аллею сфинксов, протянувшуюся между Карнакским и Луксорским храмами.В мероприятии принял участие президент Абдель Фаттах ас-Сиси, члены правительства, а также иностранные послы.Длина реконструированной Аллеи сфинксов Луксоре составляет почти 2700 метров, ширина – 76 метров. Ее строительство началось при фараонах из 18-й династии (наиболее известными ее представителями являются Тутмос III и царица Хатшепсут). По обе стороны аллеи расположились сфинксы. Вторая часть возводилась уже при фараонах 30-й династии, которая считается последней коренной в Древнем Египте. Всего на протяжении аллеи расположились 1200 статуй.Восстанавливать древний памятник начали еще в 40-х годах прошлого века. За тысячи лет строения покрыли метры земляного слоя, над артефактами были построены жилые дома, мечети, церкви и полицейский участок. Однако интенсивность работ по восстановлению комплекса и реставрации найденных статуй была увеличена в последние годы. Несмотря на критику со стороны местного населения, незаконные постройки снесли, а их жителей переселили в новые кварталы города.Власти Египта рассчитывают, что открытие нового исторического комплекса положительно повлияет на развитие культурного туризма в стране.

https://ria.ru/20211118/luksor-1759656704.html

https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html

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древний египет

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луксор, египет, новости - туризм, абдель фаттах ас-сиси, древний египет, пирамиды, археология, новости культуры