https://ria.ru/20211126/luksor-1760830970.html
В египетском Луксоре открыли древнюю Аллею сфинксов
В египетском Луксоре открыли древнюю Аллею сфинксов - РИА Новости, 26.11.2021
В египетском Луксоре открыли древнюю Аллею сфинксов
В Египте после многолетней реконструкции торжественно открыли древнюю Аллею сфинксов, протянувшуюся между Карнакским и Луксорским храмами. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:22
2021-11-26T10:22
2021-11-26T10:23
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ЛУКСОР, 25 ноя - РИА Новости. В Египте после многолетней реконструкции торжественно открыли древнюю Аллею сфинксов, протянувшуюся между Карнакским и Луксорским храмами.В мероприятии принял участие президент Абдель Фаттах ас-Сиси, члены правительства, а также иностранные послы.Длина реконструированной Аллеи сфинксов Луксоре составляет почти 2700 метров, ширина – 76 метров. Ее строительство началось при фараонах из 18-й династии (наиболее известными ее представителями являются Тутмос III и царица Хатшепсут). По обе стороны аллеи расположились сфинксы. Вторая часть возводилась уже при фараонах 30-й династии, которая считается последней коренной в Древнем Египте. Всего на протяжении аллеи расположились 1200 статуй.Восстанавливать древний памятник начали еще в 40-х годах прошлого века. За тысячи лет строения покрыли метры земляного слоя, над артефактами были построены жилые дома, мечети, церкви и полицейский участок. Однако интенсивность работ по восстановлению комплекса и реставрации найденных статуй была увеличена в последние годы. Несмотря на критику со стороны местного населения, незаконные постройки снесли, а их жителей переселили в новые кварталы города.Власти Египта рассчитывают, что открытие нового исторического комплекса положительно повлияет на развитие культурного туризма в стране.
https://ria.ru/20211118/luksor-1759656704.html
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луксор, египет, новости - туризм, абдель фаттах ас-сиси, древний египет, пирамиды, археология, новости культуры
ЛУКСОР, 25 ноя - РИА Новости. В Египте после многолетней реконструкции торжественно открыли древнюю Аллею сфинксов, протянувшуюся между Карнакским и Луксорским храмами.
В мероприятии принял участие президент Абдель Фаттах ас-Сиси, члены правительства, а также иностранные послы.
Длина реконструированной Аллеи сфинксов Луксоре составляет почти 2700 метров, ширина – 76 метров. Ее строительство началось при фараонах из 18-й династии (наиболее известными ее представителями являются Тутмос III и царица Хатшепсут). По обе стороны аллеи расположились сфинксы.
Вторая часть возводилась уже при фараонах 30-й династии, которая считается последней коренной в Древнем Египте. Всего на протяжении аллеи расположились 1200 статуй.
Восстанавливать древний памятник начали еще в 40-х годах прошлого века. За тысячи лет строения покрыли метры земляного слоя, над артефактами были построены жилые дома, мечети, церкви и полицейский участок.
Однако интенсивность работ по восстановлению комплекса и реставрации найденных статуй была увеличена в последние годы. Несмотря на критику со стороны местного населения, незаконные постройки снесли, а их жителей переселили в новые кварталы города.
Власти Египта рассчитывают, что открытие нового исторического комплекса положительно повлияет на развитие культурного туризма в стране.