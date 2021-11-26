https://ria.ru/20211126/lukashenko-1760884737.html

Лукашенко оценил перспективы переговоров с Западом по теме беженцев

Лукашенко оценил перспективы переговоров с Западом по теме беженцев - РИА Новости, 26.11.2021

Лукашенко оценил перспективы переговоров с Западом по теме беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможность встречи в формате Белоруссия - ЕС - ООН по вопросу беженцев на высоком уровне - из области... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:31

2021-11-26T14:31

2021-11-26T15:05

в мире

оон

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможность встречи в формате Белоруссия - ЕС - ООН по вопросу беженцев на высоком уровне - из области фантастики."Я думаю, это из области фантастики. Вы же знаете их позицию, и они стараются этой позиции придерживаться. Поэтому вряд ли это произойдет, по крайней мере, на высоком уровне. Я не говорю на высшем уровне – на высоком уровне. Ну может быть на каком-то экспертном уровне. Так они видите не хотят разговаривать и решать эту проблему на уровне ЕС- Беларусь ", - сказал Лукашенко в пятницу во время посещения логистического центра у границы с Польшей, где расположены ближневосточные мигранты, стремящиеся через белорусскую территорию попасть в страны ЕС.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211126/migranty-1760864483.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии