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Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная"
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная"
Правительство РФ почтило минутой молчания погибших на шахте в Кузбассе, премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и отметил, РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:43
2021-11-26T14:22
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
белово
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ почтило минутой молчания погибших на шахте в Кузбассе, премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что горе потери переживает вместе с ними вся страна."Вчера в Кузбассе произошла трагедия. При взрыве в шахте пострадали и погибли горняки, а также спасатели, которые первыми пришли на помощь. Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Это большое горе вместе с вами переживает вся страна. Прошу почтить память всех погибших минутой молчания", - сказал Мишустин, открывая заседание."Сейчас первостепенная задача - это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потери близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов", - сказал Мишустин. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин дал все необходимые поручения."Причины этого чрезвычайного происшествия должны быть расследованы самым тщательным образом", - добавил премьер."Подписано распоряжение о создании правительственной комиссии под руководством моего заместителя, Александра Валентиновича Новака. Нужно оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Александр Валентинович, прошу сегодня же провести заседание этой комиссии", - обратился Мишустин к Новаку.Как уточнили в пресс-службе кабмина, в состав комиссии для содействия ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" также вошли врио главы МЧС Александр Чуприян, министр энергетики Николай Шульгинов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко, замглавы Минздрава Олег Гриднев, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, генеральный директор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
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россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, правительство рф, михаил мишустин
13:43 26.11.2021 (обновлено: 14:22 26.11.2021)
 
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная"

Премьер Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время минуты молчания в память о погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время минуты молчания в память о погибших при ЧП на шахте Листвяжная в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ почтило минутой молчания погибших на шахте в Кузбассе, премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что горе потери переживает вместе с ними вся страна.
"Вчера в Кузбассе произошла трагедия. При взрыве в шахте пострадали и погибли горняки, а также спасатели, которые первыми пришли на помощь. Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Это большое горе вместе с вами переживает вся страна. Прошу почтить память всех погибших минутой молчания", - сказал Мишустин, открывая заседание.
"Сейчас первостепенная задача - это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потери близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов", - сказал Мишустин. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин дал все необходимые поручения.
"Причины этого чрезвычайного происшествия должны быть расследованы самым тщательным образом", - добавил премьер.
"Подписано распоряжение о создании правительственной комиссии под руководством моего заместителя, Александра Валентиновича Новака. Нужно оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Александр Валентинович, прошу сегодня же провести заседание этой комиссии", - обратился Мишустин к Новаку.
Как уточнили в пресс-службе кабмина, в состав комиссии для содействия ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" также вошли врио главы МЧС Александр Чуприян, министр энергетики Николай Шульгинов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко, замглавы Минздрава Олег Гриднев, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, генеральный директор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.
Сотрудник полиции стоит возле машины противопожарной службы на территории шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 20:54
Замгенпрокурора назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная"
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровская областьБеловоПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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