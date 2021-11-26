https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760872996.html

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная"

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная"

Правительство РФ почтило минутой молчания погибших на шахте в Кузбассе, премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и отметил, РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:43

2021-11-26T13:43

2021-11-26T14:22

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

белово

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ почтило минутой молчания погибших на шахте в Кузбассе, премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что горе потери переживает вместе с ними вся страна."Вчера в Кузбассе произошла трагедия. При взрыве в шахте пострадали и погибли горняки, а также спасатели, которые первыми пришли на помощь. Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Это большое горе вместе с вами переживает вся страна. Прошу почтить память всех погибших минутой молчания", - сказал Мишустин, открывая заседание."Сейчас первостепенная задача - это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потери близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов", - сказал Мишустин. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин дал все необходимые поручения."Причины этого чрезвычайного происшествия должны быть расследованы самым тщательным образом", - добавил премьер."Подписано распоряжение о создании правительственной комиссии под руководством моего заместителя, Александра Валентиновича Новака. Нужно оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Александр Валентинович, прошу сегодня же провести заседание этой комиссии", - обратился Мишустин к Новаку.Как уточнили в пресс-службе кабмина, в состав комиссии для содействия ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" также вошли врио главы МЧС Александр Чуприян, министр энергетики Николай Шульгинов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко, замглавы Минздрава Олег Гриднев, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, генеральный директор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760792852.html

россия

кемеровская область

белово

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россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, правительство рф, михаил мишустин