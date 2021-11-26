https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760836641.html

В "Листвяжной" нашли живого шахтера

В "Листвяжной" нашли живого шахтера - РИА Новости, 26.11.2021

В "Листвяжной" нашли живого шахтера

В шахте "Листвяжная" после аварии нашли живого горняка, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:51

2021-11-26T10:51

2021-11-26T11:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В шахте "Листвяжная" после аварии нашли живого горняка, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, выжившего везут в больницу.Сейчас в шахте работают три отделения спасателей — 17 человек.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последним данным, погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК), по нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка, им грозит до семи лет тюрьмы. Помимо этого, расследуется дело о халатности повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК). Задержаны два инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые проверяли шахту неделю назад. Им также грозит до семи лет лишения свободы.По словам вдовы одного из погибших горняков, за десять дней до трагедии шахтеры сами тушили пожар на предприятии."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211126/rodstvenniki-1760813839.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе