https://ria.ru/20211126/lgoty-1760825439.html

Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин

Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин - РИА Новости, 26.11.2021

Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин

Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:36

2021-11-26T09:36

2021-11-26T09:36

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760407407_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_d4fe69232fbd605d54c105222b73ee91.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Для торговых центров мы субсидии точно не планируем. Это бизнес достаточно рентабельный. Владельцы торговой недвижимости – как правило, мультимиллионеры, которые точно не бедствуют. Это последняя категория людей, которым мы будем помогать. Другое дело, что в торговых центрах арендует помещения и работает малый бизнес, и не всегда у него экономика балансируется. Ему мы помогали и при необходимости будем и дальше помогать", - рассказал Собянин.Мэр столицы также отметил, что проблема с торговыми центрами не только пандемийная, она общесистемная. "Системность ее заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она все больше и больше откусывает у офлайн-торговли. Это во всем мире происходит, просто пандемия сделала мощный толчок этим процессам", - подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20211126/otrasli-1760812484.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин