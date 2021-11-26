https://ria.ru/20211126/lgoty-1760825439.html
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин - РИА Новости, 26.11.2021
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:36
2021-11-26T09:36
2021-11-26T09:36
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Для торговых центров мы субсидии точно не планируем. Это бизнес достаточно рентабельный. Владельцы торговой недвижимости – как правило, мультимиллионеры, которые точно не бедствуют. Это последняя категория людей, которым мы будем помогать. Другое дело, что в торговых центрах арендует помещения и работает малый бизнес, и не всегда у него экономика балансируется. Ему мы помогали и при необходимости будем и дальше помогать", - рассказал Собянин.Мэр столицы также отметил, что проблема с торговыми центрами не только пандемийная, она общесистемная. "Системность ее заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она все больше и больше откусывает у офлайн-торговли. Это во всем мире происходит, просто пандемия сделала мощный толчок этим процессам", - подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20211126/otrasli-1760812484.html
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общество, москва, сергей собянин
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин
Мэр Собянин: власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин
в интервью РИА Новости.
"Для торговых центров мы субсидии точно не планируем. Это бизнес достаточно рентабельный. Владельцы торговой недвижимости – как правило, мультимиллионеры, которые точно не бедствуют. Это последняя категория людей, которым мы будем помогать. Другое дело, что в торговых центрах арендует помещения и работает малый бизнес, и не всегда у него экономика балансируется. Ему мы помогали и при необходимости будем и дальше помогать", - рассказал Собянин.
Мэр столицы также отметил, что проблема с торговыми центрами не только пандемийная, она общесистемная. "Системность ее заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она все больше и больше откусывает у офлайн-торговли. Это во всем мире происходит, просто пандемия сделала мощный толчок этим процессам", - подчеркнул Собянин.