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Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин - РИА Новости, 26.11.2021
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:36
2021-11-26T09:36
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Для торговых центров мы субсидии точно не планируем. Это бизнес достаточно рентабельный. Владельцы торговой недвижимости – как правило, мультимиллионеры, которые точно не бедствуют. Это последняя категория людей, которым мы будем помогать. Другое дело, что в торговых центрах арендует помещения и работает малый бизнес, и не всегда у него экономика балансируется. Ему мы помогали и при необходимости будем и дальше помогать", - рассказал Собянин.Мэр столицы также отметил, что проблема с торговыми центрами не только пандемийная, она общесистемная. "Системность ее заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она все больше и больше откусывает у офлайн-торговли. Это во всем мире происходит, просто пандемия сделала мощный толчок этим процессам", - подчеркнул Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
09:36 26.11.2021
 
Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ, заявил Собянин

Мэр Собянин: власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти Москвы не планируют вводить льготы для владельцев торговых центров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"Для торговых центров мы субсидии точно не планируем. Это бизнес достаточно рентабельный. Владельцы торговой недвижимости – как правило, мультимиллионеры, которые точно не бедствуют. Это последняя категория людей, которым мы будем помогать. Другое дело, что в торговых центрах арендует помещения и работает малый бизнес, и не всегда у него экономика балансируется. Ему мы помогали и при необходимости будем и дальше помогать", - рассказал Собянин.
Мэр столицы также отметил, что проблема с торговыми центрами не только пандемийная, она общесистемная. "Системность ее заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она все больше и больше откусывает у офлайн-торговли. Это во всем мире происходит, просто пандемия сделала мощный толчок этим процессам", - подчеркнул Собянин.
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