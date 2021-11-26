https://ria.ru/20211126/led-1760814860.html

В Туве спасатели помогли четырем людям, застрявшим во льду на машине

В Туве спасатели помогли четырем людям, застрявшим во льду на машине - РИА Новости, 26.11.2021

В Туве спасатели помогли четырем людям, застрявшим во льду на машине

Тувинские спасатели вызволили четырех человек, которые несколько дней назад застряли во льду на реке Ак-Хем, сообщается на странице республиканского агентства... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T07:09

2021-11-26T07:09

2021-11-26T10:56

хорошие новости

происшествия

лед

красноярск

тере-хольский район

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. Тувинские спасатели вызволили четырех человек, которые несколько дней назад застряли во льду на реке Ак-Хем, сообщается на странице республиканского агентства ГО и ЧС в соцсети "ВКонтакте".По данным ведомства, 21 ноября жители села Кунгуртуг выехали в Кызыл и пропали. Об их местонахождении спасателям сообщили только сегодня утром.Все пассажиры в удовлетворительном состоянии, добавили в службе.По данным сервиса Яндекс, сейчас в Туве минус семь градусов и небольшой снег.

https://ria.ru/20211117/ufa-1759543620.html

красноярск

тере-хольский район

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2021

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происшествия, лед, красноярск, тере-хольский район