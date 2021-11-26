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Семьи погибших при ЧП в Кузбассе получат по 250 тысяч рублей от области

Семьи погибших при ЧП в Кузбассе получат по 250 тысяч рублей от области - РИА Новости, 26.11.2021

Семьи погибших при ЧП в Кузбассе получат по 250 тысяч рублей от области

Семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат по 250 тысяч рублей, госпитализированные - по 150 тысяч, заявил глава региона Сергей... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:53

2021-11-26T18:53

2021-11-26T18:53

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат по 250 тысяч рублей, госпитализированные - по 150 тысяч, заявил глава региона Сергей Цивилев."Выплаты будут по погибшим 150 тысяч рублей от области и 100 тысяч рублей - от района, итого 250 тысяч рублей. По тем, кто находится в больнице, - 100 тысяч от области и 50 тысяч от района, итого 150 тысяч", - сказал губернатор журналистам.Он добавил, что находящиеся на амбулаторном лечении получат по 50 тысяч рублей от области и 25 тысяч - от района.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

кемеровская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе