https://ria.ru/20211126/kurs-1760880478.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля - РИА Новости, 26.11.2021

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,2733 рубля - до 84,9526 рубля, курс доллара - на 98,69 копейки, до... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:16

2021-11-26T14:16

2021-11-26T14:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

курс рубля

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,2733 рубля - до 84,9526 рубля, курс доллара - на 98,69 копейки, до 75,5873 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,12 рубля, составив 79,8017 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, россия