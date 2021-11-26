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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211126/kurs-1760880478.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля - РИА Новости, 26.11.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,2733 рубля - до 84,9526 рубля, курс доллара - на 98,69 копейки, до... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:16
2021-11-26T14:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
курс рубля
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,2733 рубля - до 84,9526 рубля, курс доллара - на 98,69 копейки, до 75,5873 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,12 рубля, составив 79,8017 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, россия
14:16 26.11.2021
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 84,95 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,2733 рубля - до 84,9526 рубля, курс доллара - на 98,69 копейки, до 75,5873 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,12 рубля, составив 79,8017 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Курс рубляРоссия
 
 
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