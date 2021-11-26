https://ria.ru/20211126/kurs-1760880478.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля - РИА Новости, 26.11.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,2733 рубля - до 84,9526 рубля, курс доллара - на 98,69 копейки, до... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:16
2021-11-26T14:16
2021-11-26T14:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
курс рубля
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,2733 рубля - до 84,9526 рубля, курс доллара - на 98,69 копейки, до 75,5873 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,12 рубля, составив 79,8017 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a707b7674f38471fe8a16deac01eb6b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, россия
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,27 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 84,95 рубля