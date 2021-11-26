https://ria.ru/20211126/kurily-1760895097.html

Силуанов рассказал о льготном налоговом режиме на Курилах

Силуанов рассказал о льготном налоговом режиме на Курилах - РИА Новости, 26.11.2021

Силуанов рассказал о льготном налоговом режиме на Курилах

Новые компании, зарегистрированные на Курильских островах, получат беспрецедентные налоговые льготы на 20 лет, которые будут предоставляться автоматически при... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:00

2021-11-26T15:00

2021-11-26T15:00

экономика

курильские острова

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новые компании, зарегистрированные на Курильских островах, получат беспрецедентные налоговые льготы на 20 лет, которые будут предоставляться автоматически при соответствии ряду условий, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах.Так, компании в течение 20 лет будут освобождены от уплаты налога на прибыль, имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% и пользоваться режимом свободной таможенной зоны."Указанные преференции будут предоставляться автоматически при соответствии организациями следующим условиям: речь идет об отсутствии у таких организаций обособленных подразделений за пределами Курильских островов, организации не должны осуществлять посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их производство, добычу углеводородов, также вылов ценных видов ракообразных. Доля доходов от пассивной деятельности организации не должна превышать 10% от всех видов доходов", - пояснил глава Минфина.По словам министра, законопроект проработан с министерствами, ведомствами и регионом. "Его ждут предприниматели. Просьба поддержать", - заключил Силуанов.

https://ria.ru/20211126/kurily-1760873646.html

курильские острова

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экономика, курильские острова, антон силуанов, россия