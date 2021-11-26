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Силуанов рассказал о льготном налоговом режиме на Курилах
Силуанов рассказал о льготном налоговом режиме на Курилах - РИА Новости, 26.11.2021
Силуанов рассказал о льготном налоговом режиме на Курилах
Новые компании, зарегистрированные на Курильских островах, получат беспрецедентные налоговые льготы на 20 лет, которые будут предоставляться автоматически при... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:00
2021-11-26T15:00
экономика
курильские острова
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новые компании, зарегистрированные на Курильских островах, получат беспрецедентные налоговые льготы на 20 лет, которые будут предоставляться автоматически при соответствии ряду условий, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах.Так, компании в течение 20 лет будут освобождены от уплаты налога на прибыль, имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% и пользоваться режимом свободной таможенной зоны."Указанные преференции будут предоставляться автоматически при соответствии организациями следующим условиям: речь идет об отсутствии у таких организаций обособленных подразделений за пределами Курильских островов, организации не должны осуществлять посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их производство, добычу углеводородов, также вылов ценных видов ракообразных. Доля доходов от пассивной деятельности организации не должна превышать 10% от всех видов доходов", - пояснил глава Минфина.По словам министра, законопроект проработан с министерствами, ведомствами и регионом. "Его ждут предприниматели. Просьба поддержать", - заключил Силуанов.
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экономика, курильские острова, антон силуанов, россия
15:00 26.11.2021
 
Силуанов рассказал о льготном налоговом режиме на Курилах

Министр финансов Силуанов рассказал о беспрецедентном льготном налоговом режиме на Курилах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию"
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новые компании, зарегистрированные на Курильских островах, получат беспрецедентные налоговые льготы на 20 лет, которые будут предоставляться автоматически при соответствии ряду условий, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах.
"Создается беспрецедентный льготный налоговый режим для новых организаций, которые будут зарегистрированы на Курильских островах уже в следующем году", - сказал Силуанов в ходе заседания правительства, представляя соответствующий законопроект.
Так, компании в течение 20 лет будут освобождены от уплаты налога на прибыль, имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.
"Указанные преференции будут предоставляться автоматически при соответствии организациями следующим условиям: речь идет об отсутствии у таких организаций обособленных подразделений за пределами Курильских островов, организации не должны осуществлять посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их производство, добычу углеводородов, также вылов ценных видов ракообразных. Доля доходов от пассивной деятельности организации не должна превышать 10% от всех видов доходов", - пояснил глава Минфина.
По словам министра, законопроект проработан с министерствами, ведомствами и регионом. "Его ждут предприниматели. Просьба поддержать", - заключил Силуанов.
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ЭкономикаКурильские островаАнтон СилуановРоссия
 
 
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