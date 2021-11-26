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Мишустин призвал не допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны
Мишустин призвал не допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны - РИА Новости, 26.11.2021
Мишустин призвал не допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить создания на островах новой оффшорной РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:48
2021-11-26T15:00
экономика
курильские острова
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить создания на островах новой оффшорной зоны."Важно не допустить возникновения там новой оффшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги. Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах и не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами", - сказал Мишустин на совещании правительства.
https://ria.ru/20211126/kurily-1760895097.html
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экономика, курильские острова, михаил мишустин
13:48 26.11.2021 (обновлено: 15:00 26.11.2021)
 
Мишустин призвал не допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны

Мишустин: нельзя допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны из-за преференций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить создания на островах новой оффшорной зоны.
"Важно не допустить возникновения там новой оффшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги. Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах и не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами", - сказал Мишустин на совещании правительства.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
15:00
Силуанов рассказал о льготном налоговом режиме на Курилах
 
ЭкономикаКурильские островаМихаил Мишустин
 
 
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