https://ria.ru/20211126/kurily-1760873646.html
Мишустин призвал не допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны
Мишустин призвал не допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны - РИА Новости, 26.11.2021
Мишустин призвал не допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить создания на островах новой оффшорной РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:48
2021-11-26T13:48
2021-11-26T15:00
экономика
курильские острова
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить создания на островах новой оффшорной зоны."Важно не допустить возникновения там новой оффшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги. Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах и не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами", - сказал Мишустин на совещании правительства.
https://ria.ru/20211126/kurily-1760895097.html
курильские острова
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экономика, курильские острова, михаил мишустин
13:48 26.11.2021 (обновлено: 15:00 26.11.2021)
Мишустин призвал не допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны
Мишустин: нельзя допустить создание на Курилах новой оффшорной зоны из-за преференций