https://ria.ru/20211126/kuban-1760917770.html
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов - РИА Новости, 26.11.2021
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов
Семь новых лесопарковых поясов планируется создать в Краснодарском крае, их площадь составит более 2 тысяч гектаров, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:34
2021-11-26T16:34
2021-11-26T16:34
краснодарский край
общество
краснодарский край
анапа
крымск
новороссийск
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_0:228:2834:1822_1920x0_80_0_0_26f4f4dc33d5edbe17b62035bc740eb6.jpg
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Семь новых лесопарковых поясов планируется создать в Краснодарском крае, их площадь составит более 2 тысяч гектаров, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."В последние годы мы последовательно защищаем зеленые зоны от незаконной застройки и вырубки. Один из таких способов – создание лесопарковых поясов. Сейчас подобный статус присвоен шести участкам общей площадью более 500 га. В ближайшее время планируем сформировать "зеленые щиты" – в Тихорецке, Крымске, Анапе, станице Кущевской, поселках Ильском, Гирей и Псебай", – сказал глава края.Он добавил, что такая работа позволяет сохранить уникальные природные территории для всех жителей и гостей региона, передать их последующим поколения. "При этом сам лесопарковый пояс – не закрытая заповедная зона. Их могут развивать за счет современной инфраструктуры, создания ландшафтных объектов", - уточнил Кондратьев.На сегодняшний день на Кубани лесопарковые пояса сформировали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Армавире, Горячем Ключе и поселке Мостовском. Еще в 20 населенных пунктах подбирают перспективные территории. Например, в Туапсе планируют расширить лесопарковый пояс на 143 гектаров за счет городского лесничества.
https://ria.ru/20211125/vinograd-1760784600.html
https://ria.ru/20211125/kuban-1760769240.html
краснодарский край
анапа
крымск
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3f50f184a33a1cb4d0300747d4fddff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, анапа, крымск, новороссийск, вениамин кондратьев
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов