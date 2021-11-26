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Краснодарский край
https://ria.ru/20211126/kuban-1760917770.html
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов - РИА Новости, 26.11.2021
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов
Семь новых лесопарковых поясов планируется создать в Краснодарском крае, их площадь составит более 2 тысяч гектаров, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:34
2021-11-26T16:34
краснодарский край
общество
краснодарский край
анапа
крымск
новороссийск
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Семь новых лесопарковых поясов планируется создать в Краснодарском крае, их площадь составит более 2 тысяч гектаров, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."В последние годы мы последовательно защищаем зеленые зоны от незаконной застройки и вырубки. Один из таких способов – создание лесопарковых поясов. Сейчас подобный статус присвоен шести участкам общей площадью более 500 га. В ближайшее время планируем сформировать "зеленые щиты" – в Тихорецке, Крымске, Анапе, станице Кущевской, поселках Ильском, Гирей и Псебай", – сказал глава края.Он добавил, что такая работа позволяет сохранить уникальные природные территории для всех жителей и гостей региона, передать их последующим поколения. "При этом сам лесопарковый пояс – не закрытая заповедная зона. Их могут развивать за счет современной инфраструктуры, создания ландшафтных объектов", - уточнил Кондратьев.На сегодняшний день на Кубани лесопарковые пояса сформировали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Армавире, Горячем Ключе и поселке Мостовском. Еще в 20 населенных пунктах подбирают перспективные территории. Например, в Туапсе планируют расширить лесопарковый пояс на 143 гектаров за счет городского лесничества.
https://ria.ru/20211125/vinograd-1760784600.html
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общество, краснодарский край, анапа, крымск, новороссийск, вениамин кондратьев
16:34 26.11.2021
 
На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов

На Кубани создадут семь новых лесопарковых поясов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Семь новых лесопарковых поясов планируется создать в Краснодарском крае, их площадь составит более 2 тысяч гектаров, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В последние годы мы последовательно защищаем зеленые зоны от незаконной застройки и вырубки. Один из таких способов – создание лесопарковых поясов. Сейчас подобный статус присвоен шести участкам общей площадью более 500 га. В ближайшее время планируем сформировать "зеленые щиты" – в Тихорецке, Крымске, Анапе, станице Кущевской, поселках Ильском, Гирей и Псебай", – сказал глава края.
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Он добавил, что такая работа позволяет сохранить уникальные природные территории для всех жителей и гостей региона, передать их последующим поколения. "При этом сам лесопарковый пояс – не закрытая заповедная зона. Их могут развивать за счет современной инфраструктуры, создания ландшафтных объектов", - уточнил Кондратьев.
На сегодняшний день на Кубани лесопарковые пояса сформировали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Армавире, Горячем Ключе и поселке Мостовском. Еще в 20 населенных пунктах подбирают перспективные территории. Например, в Туапсе планируют расширить лесопарковый пояс на 143 гектаров за счет городского лесничества.
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