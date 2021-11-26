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Названы самые популярные криптовалюты в России
Названы самые популярные криптовалюты в России - РИА Новости, 26.11.2021
Названы самые популярные криптовалюты в России
Эксперты компании Brand Analytics оценили интерес российских интернет-пользователей к криптовалютам: рейтинг возглавил биткоин, в тройку лидеров также вошли... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T03:08
2021-11-26T03:08
экономика
технологии
исследование
биткоин
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Эксперты компании Brand Analytics оценили интерес российских интернет-пользователей к криптовалютам: рейтинг возглавил биткоин, в тройку лидеров также вошли Tether и Litecoin, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.Чтобы оценить реальный интерес пользователей к тематике криптовалют, эксперты компании проанализировали более 2,4 миллиарда публичных сообщений, в которых содержатся свыше 46,7 миллиарда слов, опубликованных в соцмедиа с 1 по 31 октября 2021 года.Вторую позицию получил привязанный к доллару стейблкоин Tether (USDT). "Подкрепляемая долларом" криптовалюта получила 855 тысяч упоминаний за месяц", - отмечают авторы.На третьей строчке оказался Litecoin (LTC), который упоминался 424 тысячи раз. "Для валюты месяц стал юбилейным — 12 октября 2021 года прошло ровно десять лет с момента создания лайткоина", - напоминают эксперты.Также в список самых популярных криптовалют у пользователей вошли Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Monero (XMR), BowsCoin (BSC), Travala (AVA) — каждую из валют упомянули более 100 тысяч раз за месяц."Пик интереса к теме у россиян еще не пройден. В мире существуют тысячи различных криптовалют, тогда как в русскоязычном пространстве упоминают лишь 600 из них. Однако у России большой потенциал — недавно РФ вошла в топ-3 стран по майнингу биткоинов, благодаря чему проникновение криптовалют будет усиливаться, а интерес к теме продолжит расти", - уверены авторы исследования.
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экономика, технологии, исследование, биткоин, россия, криптовалюта
03:08 26.11.2021
 
Названы самые популярные криптовалюты в России

Эксперты компании Brand Analytics составили рейтинг самых популярных в России криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Эксперты компании Brand Analytics оценили интерес российских интернет-пользователей к криптовалютам: рейтинг возглавил биткоин, в тройку лидеров также вошли Tether и Litecoin, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Чтобы оценить реальный интерес пользователей к тематике криптовалют, эксперты компании проанализировали более 2,4 миллиарда публичных сообщений, в которых содержатся свыше 46,7 миллиарда слов, опубликованных в соцмедиа с 1 по 31 октября 2021 года.
"Самой популярной криптовалютой в октябре стал Биткоин (BTC) — русскоязычные пользователи упомянули его в 4,4 миллиона сообщений. У "битка" год прошел в ралли — еще летом стоимость одного "битка" равнялась $30 тысячам, а в октябре цена обновила исторический максимум в $69 тысяч", - говорится в исследовании.
Вторую позицию получил привязанный к доллару стейблкоин Tether (USDT). "Подкрепляемая долларом" криптовалюта получила 855 тысяч упоминаний за месяц", - отмечают авторы.
© РИА НовостиТоп-10 популярных криптовалют в русскоязычных соцмедиа
Топ-10 популярных криптовалют в русскоязычных соцмедиа - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости
Топ-10 популярных криптовалют в русскоязычных соцмедиа
На третьей строчке оказался Litecoin (LTC), который упоминался 424 тысячи раз. "Для валюты месяц стал юбилейным — 12 октября 2021 года прошло ровно десять лет с момента создания лайткоина", - напоминают эксперты.
Также в список самых популярных криптовалют у пользователей вошли Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Monero (XMR), BowsCoin (BSC), Travala (AVA) — каждую из валют упомянули более 100 тысяч раз за месяц.
"Пик интереса к теме у россиян еще не пройден. В мире существуют тысячи различных криптовалют, тогда как в русскоязычном пространстве упоминают лишь 600 из них. Однако у России большой потенциал — недавно РФ вошла в топ-3 стран по майнингу биткоинов, благодаря чему проникновение криптовалют будет усиливаться, а интерес к теме продолжит расти", - уверены авторы исследования.
© РИА НовостиСамые значимые слова по теме криптовалют
Самые значимые слова по теме криптовалют - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости
Самые значимые слова по теме криптовалют
 
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