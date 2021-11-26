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В Калининграде задержали депутата городского совета от КПРФ

В Калининграде задержали депутата городского совета от КПРФ - РИА Новости, 26.11.2021

В Калининграде задержали депутата городского совета от КПРФ

Партия КПРФ сообщила о задержании депутата-коммуниста городского совета депутатов Калининграда Елены Гладилиной. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:54

2021-11-26T12:54

2021-11-26T12:54

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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Партия КПРФ сообщила о задержании депутата-коммуниста городского совета депутатов Калининграда Елены Гладилиной.РИА Новости пока не удалось получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Калининградской области. В мэрии Калининграда сообщили, что узнали о задержании из публикаций в СМИ и соцсетях."Мы сами узнали эту новость из интернета. Полиция к нам не обращалась, никаких запросов, уведомлений и проверок не было", - прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе городской администрации.По информации в публикации на сайте КПРФ, ранее депутат Гладилина предлагала провести публичные слушания в горсовете по вопросу введения QR-кодов.

https://ria.ru/20211122/rashkin-1760219783.html

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политика, происшествия, калининград, калининградская область, кпрф, россия, qr-код