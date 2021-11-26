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В Калининграде задержали депутата городского совета от КПРФ
В Калининграде задержали депутата городского совета от КПРФ - РИА Новости, 26.11.2021
В Калининграде задержали депутата городского совета от КПРФ
Партия КПРФ сообщила о задержании депутата-коммуниста городского совета депутатов Калининграда Елены Гладилиной. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:54
2021-11-26T12:54
политика
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Партия КПРФ сообщила о задержании депутата-коммуниста городского совета депутатов Калининграда Елены Гладилиной.РИА Новости пока не удалось получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Калининградской области. В мэрии Калининграда сообщили, что узнали о задержании из публикаций в СМИ и соцсетях."Мы сами узнали эту новость из интернета. Полиция к нам не обращалась, никаких запросов, уведомлений и проверок не было", - прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе городской администрации.По информации в публикации на сайте КПРФ, ранее депутат Гладилина предлагала провести публичные слушания в горсовете по вопросу введения QR-кодов.
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политика, происшествия, калининград, калининградская область, кпрф, россия, qr-код
12:54 26.11.2021
 
В Калининграде задержали депутата городского совета от КПРФ

КПРФ: в Калининграде задержали депутата-коммуниста городского совета Гладилину

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Партия КПРФ сообщила о задержании депутата-коммуниста городского совета депутатов Калининграда Елены Гладилиной.
"25 ноября в собственной квартире была задержана депутат городского совета депутатов г. Калининграда Елена Гладилина, ей вменяется статья 20.2. КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - говорится в сообщении на сайте партии.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Калининградской области. В мэрии Калининграда сообщили, что узнали о задержании из публикаций в СМИ и соцсетях.
"Мы сами узнали эту новость из интернета. Полиция к нам не обращалась, никаких запросов, уведомлений и проверок не было", - прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
По информации в публикации на сайте КПРФ, ранее депутат Гладилина предлагала провести публичные слушания в горсовете по вопросу введения QR-кодов.
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