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Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям
Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям - РИА Новости, 26.11.2021
Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям
"Роскосмос" направила все результаты расследования о появлении отверстия в корабле "Союз МС-09" в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:33
2021-11-26T10:33
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" направила все результаты расследования о появлении отверстия в корабле "Союз МС-09" в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что отверстие в "Союзе" якобы просверлила американская астронавт Серина Ауньон-Ченселлор из-за страданий после неудавшихся романтических отношений с одним из членов экипажа.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что причина появления не предусмотренного конструкцией корабля отверстия понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Занимавший на тот момент пост руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в свою очередь отметил, что огласить результаты госкорпорация сможет только после "следственных органов". При этом официальной информации о возбуждении уголовного дела по этому поводу не было. Более того, в марте 2019 года Рогозин говорил, что дело на тот момент не возбуждалось.В то же время российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что следствие опрашивало его в рамках расследования причин появления отверстия. Другие детали он не пояснил."Дырка" в бытовом отсеке пилотируемого корабля была обнаружена в августе 2018 года, когда экипаж уже был на борту Международной космической станции (МКС), а "Союз" был пристыкован. В тот же день космонавты закрыли ее герметиком. В это время на борту МКС находились шесть человек – российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Александр Герст и американцы Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.В декабре того же года космонавты совершили выход в открытый космос, во время которого вскрыли обшивку "Союза" и взяли мазки и образцы с поверхности бытового отсека корабля. Они были возвращены на Землю для анализа специалистами и следователями. Кроме того, в Роскосмосе сообщали, что поделились необходимой информацией с американскими коллегами.
https://ria.ru/20211120/finansirovanie-1760007758.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
10:33 26.11.2021
 
Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям

"Роскосмос" направил правоохранителям результаты расследования о "дырке" в борте "Союза"

© Фото : Роскосмос/Олег НовицкийУраган Ида с борта МКС
Ураган Ида с борта МКС - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" направила все результаты расследования о появлении отверстия в корабле "Союз МС-09" в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что отверстие в "Союзе" якобы просверлила американская астронавт Серина Ауньон-Ченселлор из-за страданий после неудавшихся романтических отношений с одним из членов экипажа.
"Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" были переданы в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что причина появления не предусмотренного конструкцией корабля отверстия понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Занимавший на тот момент пост руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в свою очередь отметил, что огласить результаты госкорпорация сможет только после "следственных органов". При этом официальной информации о возбуждении уголовного дела по этому поводу не было. Более того, в марте 2019 года Рогозин говорил, что дело на тот момент не возбуждалось.
В то же время российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что следствие опрашивало его в рамках расследования причин появления отверстия. Другие детали он не пояснил.
Стенд госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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"Дырка" в бытовом отсеке пилотируемого корабля была обнаружена в августе 2018 года, когда экипаж уже был на борту Международной космической станции (МКС), а "Союз" был пристыкован. В тот же день космонавты закрыли ее герметиком. В это время на борту МКС находились шесть человек – российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Александр Герст и американцы Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.
В декабре того же года космонавты совершили выход в открытый космос, во время которого вскрыли обшивку "Союза" и взяли мазки и образцы с поверхности бытового отсека корабля. Они были возвращены на Землю для анализа специалистами и следователями. Кроме того, в Роскосмосе сообщали, что поделились необходимой информацией с американскими коллегами.
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