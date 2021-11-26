Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям
"Роскосмос" направил правоохранителям результаты расследования о "дырке" в борте "Союза"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" направила все результаты расследования о появлении отверстия в корабле "Союз МС-09" в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что отверстие в "Союзе" якобы просверлила американская астронавт Серина Ауньон-Ченселлор из-за страданий после неудавшихся романтических отношений с одним из членов экипажа.
"Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" были переданы в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что причина появления не предусмотренного конструкцией корабля отверстия понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Занимавший на тот момент пост руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в свою очередь отметил, что огласить результаты госкорпорация сможет только после "следственных органов". При этом официальной информации о возбуждении уголовного дела по этому поводу не было. Более того, в марте 2019 года Рогозин говорил, что дело на тот момент не возбуждалось.
В то же время российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что следствие опрашивало его в рамках расследования причин появления отверстия. Другие детали он не пояснил.
"Дырка" в бытовом отсеке пилотируемого корабля была обнаружена в августе 2018 года, когда экипаж уже был на борту Международной космической станции (МКС), а "Союз" был пристыкован. В тот же день космонавты закрыли ее герметиком. В это время на борту МКС находились шесть человек – российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Александр Герст и американцы Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.
В декабре того же года космонавты совершили выход в открытый космос, во время которого вскрыли обшивку "Союза" и взяли мазки и образцы с поверхности бытового отсека корабля. Они были возвращены на Землю для анализа специалистами и следователями. Кроме того, в Роскосмосе сообщали, что поделились необходимой информацией с американскими коллегами.
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