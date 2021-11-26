https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760989574.html

Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной

Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной - РИА Новости, 26.11.2021

Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной

Глава минздрава ЮАР Джо Паахла назвал реакцию Британии и других стран Европы на новый вариант COVID-19 "неоправданной", эти решения противоречат нормам... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T22:59

2021-11-26T22:59

2021-11-26T22:59

распространение коронавируса

в мире

юар

кейптаун

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава минздрава ЮАР Джо Паахла назвал реакцию Британии и других стран Европы на новый вариант COVID-19 "неоправданной", эти решения противоречат нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Мы полагаем, что некоторые реакции были неоправданны. В данном случае я имею в виду реакцию стран Европы - Британию и других стран. Также мне сообщили, что Европейская комиссия рассматривает подобную реакцию для ряда государств... Реакции стран по вводу ограничений на въезд полностью противоречат нормам и стандартам Всемирной организации здравоохранения", - сказал министр в ходе брифинга. Трансляцию ведет телеканал SABC.Глава минздрава ЮАР подчеркнул, что пока ученые не нашли признаков того, что новый штамм коронавируса может легче распространяться, чем другие. Также специалисты не считают, что этот вариант усложняет протекание болезни.По его словам, вакцины против COVID-19 доказали свою эффективность и остаются "основной защитой" от коронавируса.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.Британское правительство решило добавить шесть африканских стран в "красный" список для путешествий из-за распространения нового штамма коронавируса и временно прекратить авиасообщение с ними. Меры будут действовать с 26 по 28 ноября и касаются ЮАР, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии. Нерезидентам Великобритании и Ирландии, которые находились в африканских странах из списка в течение предыдущих 10 дней, будет отказано во въезде в Англию, при этом это не относится к тем, кто проехал транзитом через любую из этих стран при смене рейса.Подобные меры приняли и некоторые другие страны.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html

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в мире, юар, кейптаун, воз, коронавирус covid-19