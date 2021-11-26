https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760972117.html
Минздрав Швейцарии оценил эффективность вакцин против нового штамма
Минздрав Швейцарии оценил эффективность вакцин против нового штамма - РИА Новости, 26.11.2021
Минздрав Швейцарии оценил эффективность вакцин против нового штамма
Существующие вакцины от коронавируса могут быть менее эффективны против нового варианта COVID-19, говорится в заявлении Федерального офиса общественного... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:17
2021-11-26T20:17
2021-11-26T20:17
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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Существующие вакцины от коронавируса могут быть менее эффективны против нового варианта COVID-19, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.В ведомстве также заявили, что новый вариант более трансмиссивный, чем штамм "дельта", который ранее стал доминирующим во всем мире.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
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в мире, ботсвана, юар, швейцария, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Минздрав Швейцарии оценил эффективность вакцин против нового штамма
Минздрав Швейцарии: вакцины от COVID-19 могут быть менее эффективны против нового штамма