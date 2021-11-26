https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760972117.html

Минздрав Швейцарии оценил эффективность вакцин против нового штамма

Минздрав Швейцарии оценил эффективность вакцин против нового штамма - РИА Новости, 26.11.2021

Минздрав Швейцарии оценил эффективность вакцин против нового штамма

Существующие вакцины от коронавируса могут быть менее эффективны против нового варианта COVID-19, говорится в заявлении Федерального офиса общественного... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:17

2021-11-26T20:17

2021-11-26T20:17

распространение коронавируса

в мире

ботсвана

юар

швейцария

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760293007_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_cea378140b24d191305c5c876c7f7209.jpg

ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Существующие вакцины от коронавируса могут быть менее эффективны против нового варианта COVID-19, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.В ведомстве также заявили, что новый вариант более трансмиссивный, чем штамм "дельта", который ранее стал доминирующим во всем мире.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

ботсвана

юар

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ботсвана, юар, швейцария, здоровье - общество, коронавирус covid-19