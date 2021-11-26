https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760958873.html

Оперштаб оценил заразность нового штамма COVID-19

Оперштаб оценил заразность нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

Оперштаб оценил заразность нового штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса с 32 мутациями может быть более заразным и снижать эффективность антител, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:06

2021-11-26T19:06

2021-11-26T19:06

распространение коронавируса

общество

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый штамм коронавируса с 32 мутациями может быть более заразным и снижать эффективность антител, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19."В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

ботсвана

юар

россия

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общество, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии