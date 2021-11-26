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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760931346.html
Филиппины запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового штамма COVID-19
Филиппины запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
Филиппины запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового штамма COVID-19
Филиппины временно запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового варианта коронавируса, сообщило в пятницу интернет-издание Manila Times со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:21
2021-11-26T17:21
распространение коронавируса
в мире
филиппины
ботсвана
юар
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Филиппины временно запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового варианта коронавируса, сообщило в пятницу интернет-издание Manila Times со ссылкой на президентскую администрацию страны."В пятницу 26 ноября межведомственная рабочая комиссия одобрила временное прекращение международных перелетов с Южной Африкой, Ботсваной и другими странами с локальными случаями или с вероятностью появления варианта B.1.1.1529... Вступает в силу немедленно и до 15 декабря 2021 года", - приводит издание слова исполняющего обязанности официального представителя президентской администрации Филиппин Карло Алексея Ногралеса.Запрет на въезд на Филиппины касается также пассажиров из соседних с ЮАР и Ботсваной государств - Намибии, Зимбабве, Лесото, Свазиленда и Мозамбика."Пассажиры, прибывающие из этих стран или находившиеся в там последние 14 дней перед прибытием будут временно ограждены от въезда в страну", - приводит издание слова Ногралеса. По его словам, те, кто уже в пути через транзит, будут допущены, но обязаны пройти двухнедельный карантин и пройти тест на COVID-19.Ранее в пятницу было объявлено, что полностью вакцинированные лица из стран "зеленого списка", для которых не требуются визы, с 1 декабря по 15 декабря смогут посетить Филиппины при соблюдении ряда условий. ЮАР, Зимбабве и Намибия также числится в этом списке.Издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html
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в мире, филиппины, ботсвана, юар, коронавирус covid-19
17:21 26.11.2021
 
Филиппины запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового штамма COVID-19

Филиппины временно запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового штамма коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Филиппины временно запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового варианта коронавируса, сообщило в пятницу интернет-издание Manila Times со ссылкой на президентскую администрацию страны.
"В пятницу 26 ноября межведомственная рабочая комиссия одобрила временное прекращение международных перелетов с Южной Африкой, Ботсваной и другими странами с локальными случаями или с вероятностью появления варианта B.1.1.1529... Вступает в силу немедленно и до 15 декабря 2021 года", - приводит издание слова исполняющего обязанности официального представителя президентской администрации Филиппин Карло Алексея Ногралеса.
Запрет на въезд на Филиппины касается также пассажиров из соседних с ЮАР и Ботсваной государств - Намибии, Зимбабве, Лесото, Свазиленда и Мозамбика.
"Пассажиры, прибывающие из этих стран или находившиеся в там последние 14 дней перед прибытием будут временно ограждены от въезда в страну", - приводит издание слова Ногралеса. По его словам, те, кто уже в пути через транзит, будут допущены, но обязаны пройти двухнедельный карантин и пройти тест на COVID-19.
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Издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
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