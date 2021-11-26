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Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта

Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта - РИА Новости, 26.11.2021

Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта

Пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:04

2021-11-26T17:04

2021-11-26T18:46

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст."В Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. Первые симптомы были выявлены 22 ноября", - написал Ван Ранст в Twitter.Ранее министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом в стране. При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с вариантом "дельта".По информации СМИ, речь идет о женщине, вернувшейся из Египта транзитом через Турцию.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html

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