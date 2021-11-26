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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760927217.html
Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта
Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта - РИА Новости, 26.11.2021
Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта
Пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:04
2021-11-26T18:46
распространение коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст."В Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. Первые симптомы были выявлены 22 ноября", - написал Ван Ранст в Twitter.Ранее министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом в стране. При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с вариантом "дельта".По информации СМИ, речь идет о женщине, вернувшейся из Египта транзитом через Турцию.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
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в мире, общество, ботсвана, юар, бельгия, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:04 26.11.2021 (обновлено: 18:46 26.11.2021)
 
Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта

В Бельгии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции B.1.1.529

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст.
"В Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. Первые симптомы были выявлены 22 ноября", - написал Ван Ранст в Twitter.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 10:24Наука
"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
Ранее министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом в стране. При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с вариантом "дельта".
По информации СМИ, речь идет о женщине, вернувшейся из Египта транзитом через Турцию.
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 16:42Распространение коронавируса
Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма
 
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