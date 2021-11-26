https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760912587.html

В Бельгии подтвердили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19

В Бельгии подтвердили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

В Бельгии подтвердили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19

Власти Бельгии подтвердили первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом, заявил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:12

2021-11-26T16:12

2021-11-26T17:19

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Власти Бельгии подтвердили первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом, заявил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук.При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с "дельтой".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Предполагается, что он способен быстрее передаваться новым носителям и лучше сопротивляться вакцинам. Помимо этого, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм обнаружили и в ЮАР, всего в стране зафиксировали 22 случая заражения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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общество, бельгия, здоровье - общество, коронавирус covid-19