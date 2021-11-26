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В Казани оштрафовали участников несогласованной акции против QR-кодов
В Казани оштрафовали участников несогласованной акции против QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021
В Казани оштрафовали участников несогласованной акции против QR-кодов
Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев административные материалы в отношении участников несогласованной акции против введения QR-кодов, оштрафовал восемь... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:51
2021-11-26T15:51
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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев административные материалы в отношении участников несогласованной акции против введения QR-кодов, оштрафовал восемь из них на 5-10 тысяч рублей, рассмотрение еще четырёх материалов отложено, сообщил РИА Новости представитель суда.Несогласованная акция противников введения QR-кодов прошла вечером в четверг в Казани около мэрии. Участники акции утверждали, что введенные в Татарстане ограничения нарушают их конституционные права и ограничивают свободу передвижения. Полицейские несколько раз просили собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок, после чего некоторых из них задержали.Участники акции оштрафованы по части 2 статьи 20.0 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия" и части 5 этой же статьи – "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
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общество, казань, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:51 26.11.2021
 
В Казани оштрафовали участников несогласованной акции против QR-кодов

Суд в Казани оштрафовал восемь участников несогласованной акции против QR-кодов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев административные материалы в отношении участников несогласованной акции против введения QR-кодов, оштрафовал восемь из них на 5-10 тысяч рублей, рассмотрение еще четырёх материалов отложено, сообщил РИА Новости представитель суда.
Несогласованная акция противников введения QR-кодов прошла вечером в четверг в Казани около мэрии. Участники акции утверждали, что введенные в Татарстане ограничения нарушают их конституционные права и ограничивают свободу передвижения. Полицейские несколько раз просили собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок, после чего некоторых из них задержали.
"По семи материалам штраф составил 5 тысяч рублей, по одному – 10 тысяч рублей. Рассмотрение четырех материалов отложено", - сказал собеседник агентства.
Участники акции оштрафованы по части 2 статьи 20.0 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия" и части 5 этой же статьи – "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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