https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760906876.html

В Казани оштрафовали участников несогласованной акции против QR-кодов

В Казани оштрафовали участников несогласованной акции против QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021

В Казани оштрафовали участников несогласованной акции против QR-кодов

Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев административные материалы в отношении участников несогласованной акции против введения QR-кодов, оштрафовал восемь... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:51

2021-11-26T15:51

2021-11-26T15:51

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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев административные материалы в отношении участников несогласованной акции против введения QR-кодов, оштрафовал восемь из них на 5-10 тысяч рублей, рассмотрение еще четырёх материалов отложено, сообщил РИА Новости представитель суда.Несогласованная акция противников введения QR-кодов прошла вечером в четверг в Казани около мэрии. Участники акции утверждали, что введенные в Татарстане ограничения нарушают их конституционные права и ограничивают свободу передвижения. Полицейские несколько раз просили собравшихся разойтись и не нарушать общественный порядок, после чего некоторых из них задержали.Участники акции оштрафованы по части 2 статьи 20.0 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия" и части 5 этой же статьи – "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

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общество, казань, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии